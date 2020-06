Landespolizeiorchster und Musical-Star spielen zu Ehren der Caritas Oranienburg

Oranienburg

Einen Stargast konnten die Bewohner der Oranienburger Caritas-Einrichtungen am Mittwoch anlässlich des 121. Geburtstages in der Berliner Straße begrüßen. Musical-Darstellerin Isabel Dörfler, bekannt aus Musicals wie „Rebecca“ und „Die Päpstin“ sorgte gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester für großartige Stimmung auf dem Fest, welches auf Grund der Corona-Pandemie allerdings deutlich kleiner als üblich ausfiel. „Auch für mich sind ja seit März alle Auftritte ausgefallen, so dass ich mich über einen Termin wie heute natürlich noch mehr freue als ohnehin schon“, zeigte sich die Sängerin begeistert. In geschlossenen Räumen ist das Singen weiterhin untersagt, „aber hier draußen darf ich“, freute sie sich. Die Berlinerin, die sonst auf den großen Bühnen steht und am Donnerstag den Bund der Ehe einging, genoss den Auftritt sichtlich. „Es war zwar sehr spontan, aber schön – einfach mal etwas anderes, befand die 55-Jährige. Und der Auftritt kam gut an. Bei Reinhard Mays „Über den Wolken“ wurde gesungen und getanzt, die Gäste forderten Zugaben, die sie natürlich auch bekamen.

Besuchsverbot war schwierig für die Bewohner

Auch für Piroska Maróti, pädagogischer Fachdienst der Caritas-Einrichtungen, war der Tag etwas Besonderes. „Auch wir mussten ja die Kontaktbeschränkungen in unserem Wohnbereich umsetzen“, blickte sie auf die vergangenen Monate zurück. Abstand halten wurde mit den Bewohnern geübt. „Schwierig war für unsere Bewohner natürlich der Umstand, dass sie keinen Besuch empfangen konnten“, erinnerte sie sich. Auch der Werkstattbetrieb stand still –eine schwierige Situation für alle Beteiligten. „Zum Glück haben wir hier ein sehr großes Gelände und das Wetter hat auch oft mitgespielt, so dass wir die Zeit gut gemeistert haben“, befand die 51-Jährige. Auf Grund der Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie ist auch der Besuch mittlerweile wieder erlaubt. „Es läuft alles so, wie es vorgeschrieben wird“, bestätigte sie. Eine Herausforderung sei es allerdings, den Bewohnern die neuen Regeln zu vermitteln.

„die schönen Seiten unseres Berufes“

Den Nachmittag genossen Bewohner und Betreuer trotz Sicherheitsabstandes sichtlich. Auch Orchesterleiter Christian Köhler zeigte sich begeistert vom Konzert seiner Mannen und der Sängerin. „Es ist einfach schön, dass man Menschen so sehr mit Musik erreichen kann“, sagte er. Auch für Cordula Bliß, Polizistin im Fachbereich Prävention der Polizeiinspektion Oberhavel, war es rundum gelungener Tag. „Das sind die schönen Seiten unseres Berufes“, freute sie sich.

Von Stefanie Fechner