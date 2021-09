Neuruppin/Oranienburg

Zur Sache wollten sich Daniel G. und René R. am Donnerstag vor dem Landgericht Neuruppin nicht äußern. Die Anklage wirft dem 43-jährigen G. aus Oranienburg Drogenhandel in großem Stil, dem 41-jährigen René R. Beihilfe dazu vor. Daniel G. soll zwischen März und Mai 2020 mehrfach verschiedenste Drogen in erheblichen Mengen von verschiedenen Lieferanten beschafft haben, um sie weiter zu verkaufen. Die Ware soll zumeist René R. transportiert und gelagert haben. Dafür bekam er ein Entgelt. Laut Anklage geht es um insgesamt 15 Kilogramm Amphetamine, 38 Kilogramm Marihuana, 35 Liter Amphetaminöl und 1 850 Gramm Kokain.

Am 2. April soll Daniel G. bei einem gesondert verfolgten Mann zwei Kilogramm Haschisch bestellt haben, um die Drogen an einen seiner Abnehmer weiterverkaufen zu können. Am folgenden Tag soll René R. diesem die zwei Kilogramm im Auftrag von Daniel G. in Oranienburg übergeben haben. Dafür soll der Abnehmer mindestens 7 750 Euro an den Angeklagten G. gezahlt haben.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung

Zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt soll Daniel G. beschlossen haben, sich mit zwei anderen Männern zusammen zu tun, um künftig gemeinsam Amphetamin herzustellen und mit Amphetaminöl zu handeln. Außerdem soll Daniel G. laut Anklage am 26. April bei einem anderen 20 Kilogramm Marihuana bestellt haben. Am 16. Januar dieses Jahres durchsuchte die Polizei die Wohnung von Daniel G. in Berlin und fand dort unter anderen 44 Ampullen Testosterondepot und 280 Tabletten Oxycodon-HCL. Auf Anregung der Verteidigung kam es am Donnerstag zu einem Rechtsgespräch über die mögliche Straferwartung für ihre Mandanten. Voraussetzung: Dass diese ein Geständnis im Sinne der Anklage ablegen. Die gegenseitigen Standpunkte wurden erörtert.

Der Verteidiger von Daniel G. stellte sich eine Gesamtstrafe zwischen fünf und sechs Jahren vor. Das erschien dem Staatsanwalt zu niedrig. Ohne ein Geständnis sprach er sich für den erheblich vorbestraften Daniel G. für eine Strafe im zweistelligen Bereich aus, mit Geständnis für acht Jahre. Der Verteidiger von René R. dachte bei seinem Mandanten an eine Strafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie einer Therapie wegen dessen Drogenabhängigkeit.

Der Prozess wird fortgesetzt

Das Gericht unterbreitete folgenden Vorschlag: Für Daniel G. käme aus Sicht der Richter eine Strafe von mindestens sechs Jahre und zehn Monaten und höchstens sieben Jahre und zehn Monate in Betracht, bei René R. läge die Untergrenze bei drei Jahren und zehn Monate, die Obergrenze bei maximal vier Jahren und zehn Monate.

Ob die Angeklagten darauf eingehen, wird sich am kommenden Verhandlungstag, 6. September, zeigen.

Von Dagmar Simons