Oberhavel

Für das Einsammeln und ordnungsgemäße Überlassen von illegal abgelagerten Abfällen aus frei zugänglichen Wäldern, die der Forstaufsicht unterliegen, ist der Landesbetrieb Forst Brandenburg zuständig. Darauf verweist Kreissprecherin Irina Schmidt. So regele es § 4 Abs. 2 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG). Diese Regelung gelte allgemein, also unabhängig davon, ob es sich um gefährliche Abfälle handelt, wie Dachpappe oder Asbest, oder solche, die nicht als gefährlich eingestuft werden, wie Siedlungsabfälle oder gemischte Bau- und Abbruchabfälle.

Die vom Leiter der Oberförsterei Neuendorf getroffene Aussage, dass bei illegal im Wald abgelagerten sogenannten Sonderabfällen wie Dachpappe oder Asbest das Umweltamt des Landkreises Oberhavel für die Beräumung zuständig sei, „ist also nicht richtig“, so Irina Schmidt. Der Gesetzgeber habe eine Lastenteilung zwischen den Forstbetrieben für das Einsammeln und ordnungsgemäße Überlassen sowie den Landkreisen für die Entsorgung vorgesehen. Demnach habe die Forst Anspruch auf kostenfreie Übergabe der eingesammelten illegalen Abfälle an den Landkreis Oberhavel an einem zwischen den Beteiligten abgestimmten Übergabeort zur weiteren Entsorgung.

Der Forstbetrieb habe sich aufgrund der hohen Kosten für das Einsammeln der Abfälle – bedingt durch die Zunahme der Fallzahlen – an den Landkreis sowie an das Ministerium gewandt. In seinem Antwortschreiben an den Forstbetrieb vom 9. April 2019 habe der Landkreis noch einmal die nach dem BbgAbfBodG vereinbarten Übergabeorte (die jeweiligen Forsthöfe) klargestellt. Die Fundorte im Wald sind nicht die vereinbarten Übergabeorte. Lediglich im konkreten Einzelfall – etwa bei größeren Ansammlungen und gesicherten Zuwegungen – kann eine abweichende Regelung vereinbart werden. „Der Landkreis hat die Forstbehörde aufgefordert, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Abfälle ordnungsgemäß zu übergeben“, so die Sprecherin. Die aktuelle Entwicklung hinsichtlich der illegalen Abfallablagerungen in den hiesigen Wäldern bezeichnet sie für alle Beteiligten – also Forst, Landkreis und AWU – aber auch für Erholungssuchende als „unerträgliche Belastung“. Gerade die Art vieler Abfallablagerungen in Wäldern deute auf kriminelle Entsorgungsstrukturen gewerblicher Art hin. Irina Schmidt: „Ein Patentrezept zur Unterbindung derartiger Machenschaften gibt es nicht.“ Verursacher können nur belangt werden, wenn entsprechende Tatbestände gerichtsfest nachgewiesen werden können.

Von Helge Treichel