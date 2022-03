Mit Datum vom 11. März 2022 haben sich 508 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Oberhavel registriert. Der Landkreis bereitet weitere Unterkünfte vor. Der Landkreis appelliert nochmals an alle Geflüchteten sich registrieren zu lassen, um Sozialleistungen zu erhalten. Zudem ist ein neuer Hilfsgütertransport des Landkreises in Richtung Siedlce gestartet