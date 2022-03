Landkreis Oberhavel rüstet sich für Flüchtlingsaufnahme

Oberhavel

Bisher sind in den vom Landkreis Oberhavel bereitgestellten Unterkünften keine Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen worden. Wir wissen aber von vielen privaten Initiativen, die Verwandte und Freunde aufnehmen und von weiteren engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die Menschen aus der Ukraine privat untergebracht haben. Mit der Ankunft aus der Ukraine Geflüchteter rechnet der Landkreis Oberhavel stündlich und ist darauf bereits vorbereitet. Mit dem Land Brandenburg stehen wir dazu in einem ständigen Austausch.

Landkreis Oberhavel kann bis zu 200 Menschen aufnehmen

Der Landkreis Oberhavel kann selbst kurzfristig in vorhandenen Unterkünften bis zu 200 Menschen unterbringen. Hierfür haben wir Unterkünfte in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg hergerichtet. Sozialdezernent Matthias Kahl und Johannes Kühl (Fachbereichsleiter Soziales und Integration) überzeugten sich heute dort vor Ort vom Stand der Vorbereitungen. Darüber hinaus prüfen wir mögliche zusätzliche Kapazitäten an weiteren Standorten. Auch die Städte und Gemeinden sind aufgerufen, ihre Möglichkeiten zu prüfen, um Plätze für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wurde dem Landkreis von kommerziellen Anbietern Wohnraum zur vorübergehenden und kostenlosen Nutzung angeboten. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich. Wir bedanken uns außerdem für alle weiteren Hilfsangebote, die uns schon jetzt sehr zahlreich erreicht haben. Weitere private Anbieter, die Möglichkeiten zur Unterbringung Geflüchteter sehen, können sich an den Landkreis wenden, der die Angebote bei Bedarf koordiniert.

Auch beim Landkreis Oberhavel laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Quelle: Landkreis Oberhavel

„Konkrete Zahlen der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt von aufzunehmenden ukrainischen Geflüchteten liegen uns derzeit – das ist sicher nachvollziehbar – nicht vor und wären ohnehin lediglich eine Momentaufnahme“, sagt Matthias Kahl. „Bereits in Oberhavel angekommene und derzeit privat untergebrachte Menschen bitten wir, sich im Servicepunkt Migration in der Mittelstraße 16 in Oranienburg zu melden. Wir stellen uns darauf ein, dass sich dort in den kommenden Tagen viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer registrieren werden.“ Der Servicepunkt ist auch an diesem Wochenende von 10.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Für alle Fragen rund um die Ukrainehilfe hat der Landkreis die Seite www.oberhavel.de/ukraine eingerichtet. Hilfsangebote und Nachfragen können an die folgende E-Mail-Adresse oder telefonisch gerichtet werden an: E-Mail: ukrainehilfe@oberhavel.de oder per Telefon an 03301 601-4800

