Seit Monaten ist der Müllabladeplatz in der Bernauer Straße in Oranienburg gegenüber der Polizeihochschule ein wahrhaftiger Schandfleck, immer wieder ist der Platz völlig verdreckt und vermüllt. Die für den Stellplatz verantwortliche Kreisverwaltung bezieht auf MAZ-Nachfrage klar Stellung zu dem Thema und stellt auch die weitere Bereitstellung in Frage.