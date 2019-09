Oranienburg

Das war am Dienstag keine Showveranstaltung. Landrat Ludger Weskamp ( SPD) setzte sich am Nachmittag in die Zulassungsstelle des Landratsamtes, um einen Fall zu bearbeiten – nämlich die Zulassung eines Autos in Oberhavel. Während der Kunde geduldig am Tresen wartete, ließ sich Weskamp von Mitarbeiter R...