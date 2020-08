Landrat macht Halt im Oranienwerk

Oranienburg

Im Rahmen seiner Sommertour machte Landrat Ludger Weskamp am Mittwochvormittag Station im Oranienwerk in der Kremmener Straße. „Wir wollen schauen, wie es den Menschen, den Vereinen, Firmen und Gastronomen, aber auch den Kulturschaffenden in Oberhavel geht“, erläuterte Kreissprecherin Ivonne Pelz, bevor der Landrat einen kurzen Abriss über den bisherigen Verlauf der Cornapandemie im Landkreis gab. „Jetzt wollen wir wissen“, richtete der Landrat das Wort an die Anwesenden, „wie ist es Ihnen ergangen? Wie sehen ihre Planungen aus, wo gab es Schwierigkeiten?“

Der Kopf wird nicht in den Sand gesteckt

Die anwesenden Oranienwerker hatten viel zu erzählen. „Die erste Woche des Lockdowns haben wir in einer Art Schockstarre verbracht“, ergriff Marco Bartsch, Leiter des Oranienwerkes, das Wort. Zahlreiche Veranstaltungen hatten abgesagt werden müssen, es habe eine große Verunsicherung unter den Betroffenen gegeben. Doch das Team steckt den Kopf nicht in den Sand. „Wir nutzen die Zeit, um liegen gebliebene Ideen aufzuarbeiten“, so Bartsch weiter. Auch auf dem Innenhof und in den Gebäuden habe sich in der Zwangspause einiges getan. „Wir sind bereit für den Neustart“, zeigte sich Marco Bartsch kämpferisch. Trotzdem bereite man sich angesichts der aktuell wieder steigenden Fallzahlen darauf vor, dass der Veranstaltungssektor in diesem Jahr weiterhin ruhen wird. „Wir setzen alles daran, hier zukünftig wieder Kultur bieten zu können“, bekräftigte Veranstaltungsleiter Frank Steinmüller.

Detaillierte Vorgaben werden gewünscht

Im Anschluss entwickelte sich ein reger Austausch zwischen den Anwesenden, bei dem auch Verbesserungsvorschläge an den Landrat herangetragen wurden. So wünschte sich der Betreiber der Oranienburger Kneipe „Kellerkind“, Thomas Schenk detaillierte Richtlinien. „Ich als Gastronom musste juristische Fachtexte lesen und interpretieren, um auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen“, bemängelte er. Dieser Vorschlag stieß auf große Zustimmung bei den anwesenden Geschäftsleuten. Gemein war allen, dass sie von einer anfänglichen, großen Verunsicherung sprachen. Dies konnte Landrat Weskamp bestätigen. „In der Spitze hatten wir 60 bis 70 Anfragen am Tag zur Auslegung der Eindämmungsverordnungen“, erklärte er. Einige Gäste erklärten, dass die aus der Pandemie resultierenden wirtschaftlichen Folgen für sie noch nicht vollumfänglich abzusehen seien. Dennoch würde man mittlerweile vorsichtig für das kommende Jahr planen.

Landrat Weskamp, der sich zwischenzeitlich immer wieder Notizen machte, betonte abschließend: „Wir müssen den jetzigen Status Quo halten, es darf zu keiner Verschärfung der Situation kommen. Abstand, Desinfektion und Masken werden uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten.“

