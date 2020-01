Landrat unterzeichnet Grundsatzerklärung gegen Gewalt

Oranienburg

„Wir registrieren leider weiterhin in vielen Bereichen der Verwaltung ein aggressives Verhalten gegenüber unseren Mitarbeitenden. Nicht nur im Jobcenter, auch im Jugend- und Sozialbereich, in der Ausländerbehörde oder dem Ordnungbereich sind die Kollegen mit diesem Phänomen konfrontiert.“ Diese deutlichen Worte von Landrat Ludger Weskamp zeigen auf, warum die Unterzeichnung der Grundsatzerklärung „Null Toleranz bei Gewalt“ einen hohen Stellenwert in der Kreisverwaltung hat. Landrat Weskamp und die Personalratsvorsitzende, Ricarda Schlötcke, unterzeichneten die Grundsatzerklärung am Montag. Diese wird dann als sichtbares Zeichen in den Gebäuden der Behörde ausgehangen. „Damit dokumentieren wir den Schutz unserer Mitarbeiter auch nach außen“, so der Landrat.

Rund 30 Vorfälle jährlich

Mit dem Leitsatz „Null Toleranz“ richtet sich die Erklärung gegen jegliche Form von Gewalt. „Wir verpflichten uns, Straftaten konsequent zu ahnden und sichern den Opfern von Gewalt am Arbeitsplatz darüber hinaus eine professionelle Nachsorge zu“, erklärte Weskamp. Auch Ricarda Schlötcke bestätigte, dass die Gewalttendenz gegenüber Mitarbeitenden seit Jahren zu beobachten ist. In der Kreisverwaltung wurden in den vergangenen Jahren rund 30 Vorfälle jährlich registriert. „Alle unsere Arbeitsplätze sind mit einem Hilfesystem ausgestattet“, so Weskamp. Bei besonders gefährdeten Arbeitsplätzen gibt es zusätzliche Sicherheiten, ebenso ist eine Sicherheitsfirma anwesend. Auch Mitarbeitende im Außendienst werden gesondert geschult. „Besonders gefährdet ist prinzipiell jeder, der regelmäßig schlechte Nachrichten überbringen muss“, so der Landrat. Bereits im Jahr 2012 wurde die Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“ gegründet. Dort werden Schulungen angeboten und Maßnahmen erarbeitet, die einen verbesserten Schutz der Beschäftigten gewährleisten.

Von Stefanie Fechner