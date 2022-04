Landratswahl in Oberhavel: Der Staffelstab ist (endlich) übergeben

Oberhavel

Nach monatelangem Wahlprozedere ist es endlich offiziell: In einer feierlichen Sondersitzung des Kreistages Oberhavel im Oranienburger Kreistagssaal hat Alexander Tönnies (SPD) am Mittwoch seinen Amtseid als Landrat des Landkreises Oberhavel abgelegt. Urkunden, Eid, Blumen, Worte, Unterschriften – nichts anderes jedoch konnte den Moment besser symbolisieren als der Staffelstab, den Ex-Landrat Ludger Weskamp (SPD) an seinen Nachfolger übergab.

Erster Arbeitstag für den neuen Oberhavel-Landrat beginnt am nächsten Morgen

Aus den Händen des Kreistagsvorsitzenden Wolfgang Krüger (CDU) hatte Alexander Tönnies zuvor die Ernennungsurkunde erhalten. Für den 50-Jährigen, der am 6. April im ersten Wahlgang einer Briefwahl mit 37 Ja-Stimmen von 56 stimmberechtigten Kreistagsmitgliedern gewählt wurde, beginnt somit seine achtjährige Amtszeit als Landrat – sein erster Arbeitstag beginnt bereits am nächsten Morgen.

Dr. Wolfgang Krüger unterschreibt die Ernennungsurkunde für Alexander Tönnies. Quelle: Enrico Kugler

„Ich freue mich sehr, dass ich dieses wichtige Amt übernehmen darf und bin mir der damit verbundenen großen Verantwortung sehr bewusst“, sagte Tönnies in seiner Antrittsrede, in der er sich gleich zu Beginn bei seiner Familie, seinen Freunden „und der Frau an meiner Seite“ bedankte. Voller Zuversicht blickte er auf die anstehenden Aufgaben: „Ich baue auf die volle Unterstützung der Kreisverwaltung und möchte Oberhavel gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung auf allen Ebenen zukunftsfähig gestalten – menschlich und sozial, finanziell und wirtschaftlich erfolgreich.“ Er dankte zudem Egmont Hamelow für sein Engagement in den vergangenen Monaten. Der Erste Beigeordnete hatte die Dienstgeschäfte seit Januar neben seiner Funktion als Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt fortgeführt.

120 Gäste nehmen an Festveranstaltung teil

An der Festveranstaltung nahmen rund 120 Gäste teil, darunter waren neben den Kreistagsabgeordneten auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete, die Verwaltungschefs der Oberhavel-Kommunen sowie der ehemalige Innenminister und Ex-OHV-Landrat Karl-Heinz Schröter.

Alexander Tönnies (M.) mit seinem Dezernenten-Team (v.l.): Matthias Rink, Egmont Hamelow, Kerstin NIendorf und Matthias Kahl. Quelle: Enrico Kugler

In seiner Festrede gratulierte Wolfgang Krüger im Namen aller Kreistagsmitglieder und Fraktionen: „Ich wünsche Ihnen viel Tatkraft, Umsicht und Mut in Ihrem neuen Amt und allzeit eine glückliche Hand bei all Ihren Entscheidungen, um Oberhavel auch zukünftig in allen Bereichen weiterzuentwickeln und voranzubringen.“ Und Krüger sicherte zu: „Der Kreistag Oberhavels wird Sie dabei nach Kräften unterstützen.“ Angesichts des langwierigen Wahlverfahrens sprach sich Krüger dafür aus, die Quorums-Regelung aus dem brandenburgischen Kommunalwahlgesetz zu streichen.

Ludger Weskamp offiziell verabschiedet

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde Ludger Weskamp, der seit 2015 im Amt war und seit Jahresbeginn Geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ist, offiziell verabschiedet. „Sie haben unseren Landkreis erfolgreich gelenkt, einen Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Arbeitsplätzen und hoher Lebens- und Wohnqualität geschaffen und die Region in den vergangenen Jahren erfolgreich durch so manch‘ unvorhergesehene Krise gelenkt“, sagte Krüger. Dafür gebühre ihm „herzlichster Dank“.

Zu den Gästen gehörte Ex-Innenminister und Ex-Landrat Karl-Heinz Schröter. Quelle: Enrico Kugler

Ludger Weskamp gratulierte Tönnies zum neuen Amt und dankte allen Wegbegleitern für die Unterstützung in seiner Amtszeit. „Es war mir eine Ehre, Landrat des Landkreises Oberhavel zu sein. Es waren arbeitsreiche Jahre mit spannenden Projekten und wertvollen Begegnungen.“ Bei der symbolischen Staffelstabübergabe wünschte er Tönnies „mindestens genauso viel Erfolg, Spaß und Freude im Amt, wie ich sie hatte.“

Das Leben vor der jüngsten Landratswahl

Alexander Tönnies, 1971 geboren, ist in Ost-Berlin aufgewachsen und erlangte nach der Oberschule einen Abschluss als Facharbeiter für Werkzeugmaschinen. Nach der Wiedervereinigung begann er eine Ausbildung bei der Berliner Polizei und absolvierte ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt sowie ein Masterstudium der Öffentlichen Verwaltung. Nach Stationen bei der Polizei, im Bundesinnenministerium und Landeskriminalamt sowie als Pressesprecher der Berliner Polizei war Tönnies seit 2016 Erster Beigeordneter seiner Heimatstadt Hohen Neuendorf.

Von Helge Treichel