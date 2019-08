Oranienburg

Landtagskandidat Heiner Klemp setzt die Tour durch seinen Wahlkreis fort. Am Freitag (16. August) will sich Klemp, der als Direktkandidat der Grünen für Oranienburg, Liebenwalde und Leegebruch antritt, um 19 Uhr im Liebenwalder Cornerhaus über die Probleme und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger informieren.

Die beiden anderen Termine folgen dann am Sonntag in Friedrichsthal (18. August, 15 Uhr) im Gasthaus zur alten Fähre und am Mittwoch in Leegebruch (21. August, 19 Uhr) im Restaurant Bellino.

Klemp hatte zum Tourstart bereits am 8. August die Gemeinde Leegebruch besucht und dargelegt, wie er die Eckpunkte seines Wahlprogramms im Landtag in Potsdam umsetzen will. Im folgenden Gespräch ging es vor allem um Baumpflege und Baumschutz, den Klimawandel und den ÖPNV.

Von MAZonline