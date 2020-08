Langjährige Lehrerin und Gründerin der Theatergruppe am Runge-Gymnasium ist tot

Oranienburg

Heidrun Baumgardt-Knox ist tot. Die langjährige und beliebte Lehrerin des F. F. Runge-Gymnasiums in Oranienburg starb am vergangenen Montag nach schwerer Krebserkrankung im Alter von 74 Jahren.

Sie war seit 1971 im Schuldienst tätig, zunächst an er Schule in Schmachtenhagen. Ende der 1970er-Jahre kam „Heidi“ als Englisch- und Deutsch-Lehrerin an die frühere Erweiterte Oberschule (EOS) und das späteren Gymnasium Friedlieb Ferdinand Runge. Über viele Jahre betreute sie dort den Kurs Darstellendes Spiel, für das sie ein Zusatzstudium absolvierte. Die Theatergruppe „O.B.S.T.“ hatte Heidrun Baumgardt-Knox zusätzlich bereits 1989 an er Schule gegründet. Die Abkürzung steht für Oranienburger Schülertheater. Im März 1991 wurde die erste Premiere gefeiert – mit dem Stück „Liebe Jelena Sergejewna“.

Anzeige

Nach ihrem Vorruhestand Anfang Juli 2007 war sie nach Großbritannien übergesiedelt, zu ihrem schottischen Ehemann Gordon Knox. Im Zuge ihrer gemeinsamen Enttäuschung über den Brexit jedoch kamen beide im Jahr 2016 wieder nach Deutschland. Vor vier Jahren hatte sie an einer Umfrage der MAZ zum Brexit-Entscheid der Briten teilgenommen. Damals schrieb sie: „Mein Mann und ich sind froh, dass wir nach Deutschland ziehen können. Die Boulevardpresse und die Rechten haben einen Pyrrhussieg errungen und das Klima für Ausländer und besonders Flüchtlinge wird rau werden.“

Weitere MAZ+ Artikel

Die Trauerfeier findet am Freitag, 4. September, um 11 Uhr in der Trauerhalle des Waldfriedhofes in Birkenwerder statt. Trotz des Glückes einer liebevollen Pflege im geliebten Zuhause in Birkenwerder, wünscht sich Heidrun Baumgardt-Knox anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kränze eine Spende an das stationäre Hospiz Oberhavel GmbH.

Von Helge Treichel