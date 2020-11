Lars Wieland im MAZ-Interview: „Fahrschulen sind durch Corona ziemlich am Limit“

Oberhavel

Fahrschüler sind die ersten Male hinterm Steuer meist aufgeregt, noch dazu müssen sie wegen der Corona-Pandemie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wie kommen sie damit zurecht? Wie kann der Betrieb einer Fahrschule in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit aufrecht erhalten werden? Im MAZ-Interview der Woche spricht Lars Wieland (53), Inhaber einer Fahrschule mit drei Filialen in Oranienburg, Hennigsdorf und Velten, über die Herausforderungen in der Krise.

Lars Wieland vor der Filiale seiner Fahrschule in Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Herr Wieland, welche Auswirkungen hat der zweite Lockdown seit Anfang November auf die Abläufe in Ihrer Fahrschule?

Glücklicherweise treffen uns die derzeitigen Einschränkungen nicht direkt, denn der Betrieb läuft genauso weiter wie im Sommer, allerdings natürlich mit all den Einschränkungen, die seit Ende des ersten Lockdowns im Mai für uns gelten. So wie früher wird es wohl erst wieder sein, wenn es irgendwann eine Impfung gibt.

Wenn wir auf die Phase ab Mitte März zurückschauen, wie war die Lage zu dieser Zeit?

Alles hatte geschlossen, auch wir konnten gar nichts machen. Zwei Monate lang gab es also weder Theorie- noch Praxisunterricht und auch keine Fahrprüfungen. Es waren also auch zwei Monate ohne Einnahmen. Alles lag auf Halde. Auch Neuanmeldungen konnten wir nicht entgegen nehmen.

Wie ging es dann im Mai für Sie und Ihre Mitarbeiter weiter?

Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt und uns an alle Auflagen zum Schutz vor dem Corona-Virus gehalten. Dazu gehört, dass Fahrlehrer und Fahrschüler im Auto eine Maske tragen. Dass immer nur zwei Personen im Auto sind – abgesehen natürlich von der praktischen Prüfung. Früher kam es manchmal vor, dass ein Schüler den nächsten Schüler im Fahrschulauto von zu Hause abgeholt hat. Das machen wir zur Zeit nicht.

Wie steht es seither um die Theorieausbildung?

Der Theorieunterricht wird seit Mai nur noch mit halb so vielen Schülern im Raum abgehalten, auch hier wird die Maske getragen. Das heißt, dass wir mehr Stunden anbieten müssen. Den Unterricht ausschließlich online durchzuführen, ist gesetzlich nicht möglich. Natürlich können die Schüler als Ergänzung diverse Apps oder Programme nutzen, um zu üben.

War der Andrang nach Ende des ersten Lockdowns dann besonders groß?

Ja, natürlich. Zwei Monate haben sich quasi die Anmeldungen aufgestaut. Ab Mai war das dann wieder möglich. Doch unsere Sekretärin hatte einen deutlich höheren Aufwand, da die Interessenten nicht spontan für die Anmeldung vorbei kommen durften. Es musste erst ein Termin ausgemacht und alles koordiniert werden.

Gab es auch einen Anmeldestopp, weil es zu viele Anfragen gab?

Nein, wir mussten zum Glück niemanden ablehnen. Jeder, der seinen Führerschein bei uns ablegen möchte, darf das nach wie vor gerne tun. Noch können wir die Anmeldungen stemmen. Wir freuen uns, dass wir zur Zeit etwa 300 Pkw-Schüler haben. Da die Saison für den Motorradführerschein mit Beginn der kalten Jahreszeit endete, haben wir gerade auch wieder etwas mehr Kapazität für den Pkw-Führerschein.

Dauert der Führerschein nun länger oder wird er teurer?

Mehr Zeit sollte aufgrund der aktuellen Situation auf jeden Fall eingeplant werden, da wir Termine nicht mehr so eng getaktet vergeben können. Teurer wird der Führerschein nicht zwangsläufig. Unsere Preise haben wir nicht erhöht. Es kann aber sein, dass ein paar mehr Fahrstunden nötig sind, da zwischen den Terminen teilweise mehr Zeit liegt. Einige Schüler bauen dann ein wenig Angst auf oder vergessen, was in der vorherigen Stunde geübt oder erklärt wurde. Das kann schonmal vorkommen.

Gibt es Einschränkungen, was die Prüfungen betrifft?

Für die Schüler im Prinzip nicht. Die Dekra bietet nun für die Theorieprüfung statt einem Termin zwei Tage in der Woche an, damit weniger Schüler im Raum sind. Bei der praktischen Prüfung sitzt der Prüfer ganz normal hinten mit drin.

Wie geht es den jungen Führerschein-Anwärtern mit der Maskenpflicht? Stresst das zusätzlich oder kommen sie damit gut zurecht?

Die Schüler schlagen sich tapfer und ich sage immer, wer mit Maske fahren lernt, kann es dann auch ohne. Davon stirbt keiner. Für anderthalb Stunden geht das locker. Die Fahrlehrer müssen die Maske den ganzen Tag tragen, für sie ist es schon eine größere Belastung, aber auch das har bisher gut geklappt. Wir waren einfach froh, als wir wieder starten durften.

Wie ist zur Zeit die Stimmung bei Ihnen in der Firma?

Ach, eigentlich ganz gut. Natürlich stellt die Corona-Krise eine enorme wirtschaftliche Belastung für uns dar. Die Gastronomen sagen auch: Das Bier, das ich im Frühjahr nicht ausgeschenkt habe, werde ich später auch nicht mehr ausschenken. Bei uns ist es ähnlich. Auch wir können nicht unendlich Überstunden machen, um Ausfälle wieder reinzuholen. Aber ich will nicht jammern. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Die Volksgesundheit ist mir wichtig, aber die Führerscheine auch. Wir haben schließlich einen Bildungsauftrag, denn Autofahren ist nicht nur Freizeitvergnügen. Sollte es wieder noch schärfere Beschränkungen geben, wäre das ein großes Problem. Denn die Fahrschulen sind schon insgesamt ziemlich am Limit mit ihren Leistungen.

War Ihre Fahrschule schon von einem Corona-Fall betroffen?

Toi, toi, toi, bisher noch nicht. Ein Fahrlehrer in Quarantäne wäre auch doof, der kann kein Homeoffice machen. Sollte ein Fall auftreten, werden wir natürlich alles zur Kontaktverfolgung beitragen.

Von Wiebke Wollek