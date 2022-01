Laut Studie: Oranienburg bietet Wohnraum für bis zu 60 000 Einwohner

Oranienburg

Von Jahr zu Jahr vermeldet die Stadt Oranienburg einen stetig steigenden Bevölkerungszuwachs – die Kreisstadt mit ihrer unmittelbaren Nähe zu Berlin hat an Attraktivität nichts verloren. Knapp 46 000 Menschen leben aktuell in Oranienburg und seinen Ortsteilen – Tendenz steigend. „Wir sind sehr glücklich über das Wachstum, dieses sorgt aber auch für große Herausforderungen. Die soziale Infrastruktur muss dem standhalten“, erklärt Stadtoberhaupt Alexander Laesicke zu diesem Thema. Um den Wohnraumbedarf zu steuern, soll nun ein Wohnraumversorgungskonzept Vorgaben geben.

Wohnraumversorgungskonzept soll Bedarf ermitteln

Damit setzt die Stadtverwaltung einen Stadtverordnetenbeschluss aus dem Juni 2020 um. Die Verwaltung wurde damals beauftragt, ein Wohnungsmarktkonzept zu erstellen. Ziel des Konzepts sollte die Ermittlung des quantitativen und qualitativen Wohnraumbedarfs sein. Dabei sollte der Fokus auf Gruppen gelegt werden, die bei der Wohnraumversorgung benachteiligt sind. Auf dieser Grundlage sollten die Grundsätze zur sozialgerechten Bodennutzung und Baulandentwicklung dann fortentwickelt werden. Das Wohnraumversorgungskonzept liegt mittlerweile vor.

Oranienburg hat laut Studie Baupotenzial für bis zu 60 000 Einwohner

Im Zuge der Erarbeitung des Konzeptes wurde eine Studie erstellt, die unter anderem ergab, das Oranienburg bis zum Jahre 2040 jedes Jahr 180 neue Wohnungen errichten muss, um den Bedarf zu decken. „In den Vorjahren haben wir diesen Wert überschritten, wobei auch festzustellen war, das dieser Bedarf nicht abgerufen wurde“, so Laesicke. Laut der Studie gebe es in Oranienburg ein Baupotenzial für bis zu einer Marke von 60000 Einwohnern. Dabei gilt es aber für die Stadtverwaltung die vorhandenen Flächen weiter im Blick zu haben, die laut Baudezernent Frank Oltersdorf auch nicht endlich sind. Im Rahmen dieser Studie wurde auch in Oranienburg ein Trend festgestellt, der sich bereits durch die gesamte Bundesrepublik zieht – der Bedarf und die Nachfrage nach Sozialwohnungen nimmt ab. Dies sei laut der Stadtverwaltung auch beim Wohnungsbauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) in der Weißen Stadt zu beobachten. Geförderter Wohnungsbau soll deshalb zukünftig nur noch auf städtischen Flächen umgesetzt werden.

Kaufkraft wächst in Oranienburg über Bundesdurchschnitt

Die Kaufkraft wächst in Oranienburg und wächst laut der Studie sogar stärker als bundesweit. Demnach sieht die Stadtverwaltung auch keinen Grund, das sogenannte Einheimischenmodell in den Fokus zu stellen. Laut dem Baulandbeschluss aus den Jahren 2019 und 2020 ist eine Begünstigung einheimischer Bewerber bei der Abgabe von Eigenheimgrundstücken aus privater und kommunaler Baulandentwicklung vorgesehen, die aufgrund der gestiegenen Immobilienpreise gegenüber kaufkraftstärkeren nicht-einheimischen Interessenten benachteiligt sind. Nach genauerer Auswertung der Analyse sieht man in Oranienburg dahingehend keinen größeren Bedarf. Es sind laut Studie nur geringe Wanderungsverluste mit den Umlandgemeinden zu verzeichnen, sodass eine Verdrängung einheimischer Familien nicht nachweisbar ist. Oranienburger Bürger stellen nach Berlinern die zweitgrößte Nutzergruppe in den neu errichteten Eigenheimen. Eine signifikante Differenz zeigt sich nicht. Es wird daher empfohlen, ein entsprechendes Vergabemodell wenn überhaupt auf kommunale Grundstücke zu begrenzen, um rechtliche Risiken zu beschränken. Um genau über die Bedarfe informiert zu sein, plant man seitens der Stadt ein Wohnungsmarktmonitoring, um genau über die Lage informiert zu sein. Dazu müssen dann die personellen Voraussetzungen geschaffen werden.

Von Knut Hagedorn