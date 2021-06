Oranienburg

Eine laute Detonation aus Richtung Lehnitzsee war am frühen Sonnabendmorgen um 3.24 Uhr im Stadtgebiet von Oranienburg zu hören. Zunächst konnte keine Ursache für die Detonation herausgefunden werden. Gegen 7.55 Uhr wurde die Polizei dann durch einen Bürger auf einen mittels Böller gesprengten Hundekoteimer an der Badestelle an der Mainzer Straße hingewiesen. Ein Zusammenhang beider Ereignisse scheint plausibel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Von MAZonline