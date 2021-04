Schmachtenhagen

Ein lauter Knall hat Anwohner in Schmachtenhagen und Friedrichsthal in der Nacht zum Sonntag erschreckt. Gegen 2.09 Uhr soll es dort mächtig gerumst haben. Beschädigt wurde an der neuen Badestelle am Grabowsee ein Mülleimer. Vermutlich haben die Täter Pyrotechnik benutzt.

Von MAZonline