Oranienburg

Der Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e.V. berät und begleitet ehrenamtliche rechtliche Betreuer sowie Bevollmächtigte in ihrer Tätigkeit, vorwiegend im Raum Oberhavel.

Am 27. Oktober findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „vorsorgende Verfügungen“ in der Lehnitzstraße 30 in Oranienburg statt. Eine telefonische Voranmeldung unter 03301/52 52 26 ist notwendig.

Von MAZonline