Lehnitz: Autobahnumleitung hinterlässt Spuren

Die dreitägige Vollsperrung der A 10 zwischen den Dreiecken Pankow und Oranienburg sorgte auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken für volle Straßen. Vor allem im Oranienburger Ortsteil Lehnitz kam es zu den Stoßzeiten in den Morgenstunden und im nachmittäglichen Berufsverkehr zu langen Wartezeiten. „Wir haben es als Ortsteil Lehnitz sogar in die Nachrichten von Info-Radio geschafft mit einer Staumeldung“, erklärte Ortsvorsteher Matthias Hennig ( SPD) bereits am Montag süffisant. Nach der Öffnung der Autobahn am Donnerstagmorgen beginnt nun auch die Übersicht über die Schäden, die vor allem in Lehnitz nicht übersehbar sind.

Kurven der Lehnitzstraße nicht für Lkw-Verkehr geeignet

„In der Lehnitzstraße wurden fünf Begrenzungspoller umgefahren, zudem ist Lehnitzstraße Ecke Mühlenbecker Weg auch ein Gehweg und dessen Bordsteinkanten sehr in Mitleidenschaft gezogen worden“, berichtet Matthias Hennig. Gerade Lkw haben in Lehnitz Probleme in den engen und schmalen Kurven. „Das Problem ist ja nicht neu, ich glaube viele Lkwfahrer merken es nicht mal, wenn sie einen Poller umfahren beim Rangieren“, so Matthias Hennig. Bis vor zehn Jahren stand am Ortsausgang Summt sogar noch ein Verbotsschild für Lkw in Richtung Lehnitz, dieses wurde dann aber entfernt. „Gerade die Kurven in der Lehnitzstraße sind für den Lkw-Verkehr einfach viel zu eng. Um dies zu verbessern, müsste man aber viel Geld in die Hand nehmen, denn die Straßen und Gehwege müssten dann verbreitert werden.“

Umgefahrene Poller in Lehnitz.

Für den Lehnitzer Ortsvorsteher geht es vor allem darum, dass nun wieder Gelder für die Neusetzung der Poller investiert werden müssen, die dann an anderer Stelle eingespart werden: „Das ist einfach sehr ärgerlich, wenn da finanzielle Mittel für andere Dinge vielleicht nicht mehr vorhanden sind“, so Matthias Hennig. Wobei der Ortsvorsteher sogar noch mehr Schäden befürchtet hatte. „Bei der letzten Umleitung wurde sogar die komplette Ampelanlage in der Lehnitzstraße umgefahren, von daher sind wir diesmal noch recht glimpflich davongekommen.“

Stadtverwaltung prüft Umleitungsstrecke

In anderen Ortsteilen von Oranienburg, die von der Umleitungsstrecke betroffen waren, sind bislang keinerlei Schäden zu vermelden. „Also bisher weiß ich von nichts. Allerdings waren auch bei uns die Straßen extrem voll und man kam kaum über die Straße“, bilanziert Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel. Die Oranienburger Stadtverwaltung äußert sich auf MAZ-Nachfrage wie folgt: „Eine spezielle Befahrung der Umleitungsstrecke ist nicht geplant. Die Straßenabschnitten werden im Zuge der allgemeinen Begehung der Straßen im Stadtgebiet geprüft und Schäden erfasst. Für diese Aufgabe sind täglich zwei Straßenbegeher im Einsatz. Weiterhin nehmen wir Hinweise auf Beschädigungen aus der Bevölkerung entgegen und versuchen, die Schäden zeitnah zu beheben.“

