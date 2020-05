Lehnitz: Bauvorhaben im Mühlenbecker Weg nimmt erste Hürde

Lehnitz

70 neue Wohneinheiten in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes möchte die First Home Wohnungsbau GmbH aus Berlin im Oranienburger Ortsteil Lehnitz bauen. Vom Ortsbeirat gab es dahingehend am Mittwochabend bei der Ortsbeiratssitzung ein positives Signal, der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan ist abgesegnet worden.

Kein Platz für Lebensmitteldiscounter

Allerdings gab es im Vorfeld der Abstimmung intensive und rege Diskussionen seitens der anwesenden Ortsbeiratsmitglieder. Einige befürchten, das mit der Bebauung der 6000 Quadratmeter großen Fläche nur für den reinen Wohnungsbau die letzte Möglichkeit für den Ortsteil Lehnitz wegfällt, dringend benötige Lebensmitteldiscounter in den Ort zu bekommen. „Es gab in den letzten Jahren immer wieder Versuche dies zu realisieren, ohne Erfolg. Da dieses Grundstück nicht in städtischer Hand ist, sehe ich eher die Gefahr, wenn wir diesem Projekt nicht zustimmen, das es weiter eine Brachfläche bleibt“, erklärt Ortsvorsteher Matthias Hennig. Karin Stammer von der First Home Wohnungsbau GmbH war am Mittwochabend ebenfalls zugegen bei der Ortsbeiratssitzung und erläuterte die Gedankenspiele ihrer Firma: „Einen Discounter mit zu integrieren macht keinen Sinn, da einfach die Flächen für Parkplätze fehlen. Bei Bedarf ist es aber kein Problem für uns, Flächen für Arztpraxen, Physiotherapien oder ähnlichem zu schaffen.“ Bis zum Baubeginn des Wohnbauprojektes, welches in zwei Jahren anvisiert ist, müssen nun allerdings noch weitere Hürde genommen werden, aber ein erster Schritt wurde dahingehend am Mittwochabend getätigt.

Verkehrsberuhigung bleibt dringliches Thema in Lehnitz

Ein wichtiges Thema im Ortsteil Lehnitz bleibt weiterhin eine angedachte Verkehrsberuhigung. Vor allem die Bewohner des Birkenwerder Weg pochen auf eine Temporeduzierung von 50 auf 30 km/h. „Bis auf vier Straßen gilt bereits überall in Lehnitz Tempo 30. Wir haben dennoch beim Landkreis eine Anfrage gestellt auch diese Straßen auf Tempo 30 zu reduzieren, allerdings wurde diese Anfrage abgelehnt und in naher Zukunft ist auch nicht angedacht dahingehend etwas zu unternehmen“, berichtete Ortsvorsteher Matthias Hennig den anwesenden Bürgern. Laut dem Ortsbeirat prüfe man nun andere Möglichkeiten um die Straßen mit Tempo 50 ebenfalls zu beruhigen, wie zum Beispiel Straßenquerungen oder technische Signalschilder. Auch die anwesenden Bürger bekräftigten ihrem Vorhaben weiter Nachdruck zu verleihen, so werden demnächst Unterschriften gesammelt für eine Temporeduzierung.

