Lehnitz: Der Countdown für Bombe 212 läuft

Lehnitz

Die letzten Vorbereitungen laufen, der Countdown zur Entschärfung von Bombe Nummer 212 in Oranienburg seit 1990 ist in vollem Gange. Die Grundwasserabsenkung ist im Gange, gleichzeitig haben die Kampfmittelexperten mit der Ausgrabung begonnen. Am heutigen Dienstag werden Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Verdachtspunkt im Lehnitzer Inselweg untersuchen. Nach jetziger Einschätzung, basierend auf den Erfahrungen vergangener Bombenfunde, handelt es sich voraussichtlich um eine 500-Kilogramm-Bombe mit amerikanischem Langzeitzünder, die in einer Tiefe von viereinhalb Metern liegt. Sollte sich diese Einschätzung am Dienstag bestätigen, soll die Bombe bereits am Mittwoch, 18. November, unschädlich gemacht werden.

Bei Bombenfund müssen 5500 Menschen evakuiert werden

Dafür tritt am Mittwoch ab 8 Uhr ein Sperrbereich mit einem Radius von 1 000 Metern rund um den Fundort der Bombe in Kraft, der von unbefugten Personen nicht betreten werden darf. 5 500 Menschen leben in diesem Sperrbereich und wären damit aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Um die Entschärfung der Bombe sicher und reibungslos durchführen zu können, ist es zwingend erforderlich, dass sich im Sperrkreis niemand mehr aufhält. Ab 8 Uhr wird der Sperrbereich von Feuerwehr und Polizei kontrolliert. Wenn es keine Probleme bei der Evakuierung oder der Entschärfung gibt, kann mit einer Aufhebung des Sperrbereiches gegen 15 Uhr gerechnet werden.

Corona: Sechs Anlaufstellen für evakuierte Bürger

Für die vom Sperrbereich betroffenen Personen wird die Stadtverwaltung Oranienburg Notunterkünfte bereithalten. Diese sind im: Regine-Hildebrandt-Haus, Bürgerzentrum, Sporthalle der Havelschule, Sporthalle der ehemaligen Torhorstschule, Sporthalle der Waldschule und Sporthalle in Germendorf. Die Anlaufstellen dürfen nur von Personen ohne Krankheitssymptome aufgesucht werden, während der gesamten Dauer des Aufenthalts ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Kein Bahnverkehr ab 10 Uhr

Der S-Bahn-Verkehr ist aufgrund von Bauarbeiten ohnehin unterbrochen. Es gibt einen Schienenersatzverkehr, dieser wird den S-Bahnhof Lehnitz während der Bombenentschärfung jedoch nicht anfahren können, da er im Sperrbereich liegt. Der Regionalverkehr wird noch bis 10 Uhr wie gewohnt verkehren können, ab dann ist er aber auch bis zum Zeitpunkt der Entwarnung unterbrochen.

Von Knut Hagedorn