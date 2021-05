Lehnitz

Der Mann ist in der ganzen Welt unterwegs. Nicht physisch, aber per Funkwellen. Er hatte und hat Kontakte auf fast jedem Kontinent. Hans-Peter Laubstein ist Amateurfunker mit Leib und Seele. Von seinem technisch anspruchsvoll eingerichteten Zimmer im eigenen Haus kann er im Nu tausende Kilometer überbrücken und landet am anderen Ende der Welt. Er ist seit 1991 einer von 74 000 lizenzierten Funkern in Deutschland, einer von etwa 800 in Brandenburg und einer von 23 im Ortsverband Oranienburg. Letzteren führt der Lehnitzer unter dem Dach des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) als Vorsitzender an.

Für ihn sind internationale Abkürzungen wie QSO (Funkverbindung), QSL (Empfangsbestätigung) oder QSA (Signalstärke) so normal wie für andere eine Fremdsprache. Wenn die Funker nicht zufällig dieselbe Sprache – in der Regel Englisch – sprechen, verständigen sie sich auf diese Art weltweit. „Den meisten von uns geht es um die Kontaktaufnahme zu einem anderen Funker“, sagt Hans-Peter Laubstein. Es spiele dabei nicht die Rolle, ob man mit jemanden kommuniziere, der um die Ecke wohne oder tausende Kilometer weit weg. Wenn es eine Langdistanz sein soll, nimmt man gern mal in Kauf, nachts aufzustehen, um zum Beispiel Japaner zu erwischen. Ein paar Worte würden schon genügen. Oder die Verständigung in der Funkersprache. Hauptsache, die Verbindung steht. „Ein Erfolgserlebnis ist es, wenn man jemanden kontaktiert hat“, so der Lehnitzer. Sicherlich könne so manch einer auch das Telefon benutzen, aber das Funken habe seinen Reiz.

Auszeichnung für Verbindungen

Bei dem 60-Jährigen mit dem Rufzeichen (Call) DH3PL liegt dieser Reiz insbesondere darin, „Diplome“ zu erwerben. Die erhält man, wenn Verbindungen in bestimmte Länder beziehungsweise Gebiete unter besonderen technischen Herausforderungen zustandekommen. Derzeit gibt es weltweit 337 gültige DXCC-Gebiete (DX Century Club). Etliche Diplome zieren in Urkundenform die Wände des Funkerzimmers von Hans-Peter Laubstein. Es gibt Funker, die darauf erpicht sind, so viele Verbindungen wie möglich herzustellen – selbst zu kleinsten Inseln.

„Manch einer reist ganz bewusst auf die entlegensten Flecken der Erde, um von dort aus zu funken. Andere versuchen dann, den Kontakt zu ihm herzustellen, wenn er dort ist“, so Hans-Peter Laubstein, der solche Versuche auch schon unternommen hat. Das DXCC-Diplom gilt unter den Funkern als die Mutter aller Diplome. Als Nachweis und Anerkennung für den Kontakt in alle Länder (Gebiete) der Welt, kann es aber Jahrzehnte dauern, bis man die begehrte Plakette DXCC No 1 bekommt. Oft reicht ein Funkerleben nicht aus.

Ziele in Ost- und Nordsee

Der Ortsverband Oranienburg – die Mitglieder treffen sich in normalen Zeiten einmal im Monat – startetet einen eigenen Wettbewerb: das „Deutsche Insel-Diplom“. Dabei sollen möglichst viele Nord- und Ostseeinseln angefunkt werden. In der Nordsee sind 37 Ziele aufgelistet, in der Ostsee 39, mit denen Verbindung aufgenommen werden kann. „Das ist nicht nur ein Wettbewerb für unseren Ortsverband, sondern für jeden, der Lust hat.“

Hans-Peter Laubstein kam schon zu DDR-Zeiten über seine Bastelpassion an das Hobby Amateurfunk; damals noch in Hohen Neuendorf (auch beim Stahlwerk und den LEW Hennigsdorf sowie im Gebäude der Comeniusschule Oranienburg gab es Klubstationen). Seinerzeit sei die Technik noch nicht so weit gewesen wie heute. Mit Röhrengeräten habe man gefunkt. Die Technik wurde zum Teil selbst gebaut. Oder man habe ausrangierte Geräte genutzt. Dem Hobby sei man damals mehr in Klubs nachgegangen; erst beim Kulturbund, dann bei der GST, bei der die Jugend auch noch im Morsen ausgebildet wurde. Zu bestimmten Staaten wie Israel habe man keinen Kontakt aufnehmen dürfen, ins „kapitalistische Ausland“ schon. Der Funkverkehr wurde rund um die Uhr überwacht und Verstöße schnell geahndet. „Die Sender mussten vorher von der Post abgenommen werden. Deren Mitarbeiter versiegelten sie anschließend“, so der Konstrukteur für Tür- und Fensterbeschlagsysteme. Heute sei das Equipment fast komplett digitalisiert, es gibt aber immer noch Funkamateure, die ihre Geräte selbst bauen.

Die fünf Antennen von Hans-Peter Laubstein – bis zu acht Meter hoch – stehen in seinem Garten. Dieser Ort sei günstig, um beim Funken Erfolg zu haben. „Die Bedingungen in einer Stadt hingegen sind wegen der dichten Besiedlung ein Nachteil – es sei denn, man kann die Antennen wie in Berlin auf einem Hochhaus stationieren.“ Von dort aus hätte er womöglich bessere Chancen, eine Verbindung nach Neuseeland oder Australien herzustellen. Denn die fehlen ihm noch in seiner Sammlung.

Von Stefan Blumberg