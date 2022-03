Lehnitz: Friedrich-Wolf-Gedenkstätte hat viel vor in 2022

Lehnitz

„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder deutlich mehr machen können. An Ideen mangelt es keineswegs, nun hoffen wir auf die Umsetzung.“ Mit jedem Wort merkt man Jens Ebert, Leiter der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz, die Sehnsucht nach der Rückkehr zur „Normalität“ an. Die Pläne sind vielfältig – Lesungen, Kinderfeste und Konzerten – es soll eine Menge geboten werden.

Zweimal verschoben: Else Wolf-Ausstellung findet statt

„Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen hat uns sehr ausgebremst. Wir konnten sehr wenig machen und noch weniger planen. Aber wir haben die Zeit genutzt für viele Gespräche, die wir auf unserem You-Tube-Kanal nun ausstrahlen“, berichtet Jens Ebert. Am 27. März ist die erste Veranstaltung im Friedrich-Wolf-Haus in Lehnitz geplant – Schriftsteller Wolfgang Kohlhaase liest dort ab 15 Uhr. Am 31. März startet die Else-Wolf-Ausstellung mit einer Vernissage ab 19 Uhr in der Oranienburger Stadtbibliothek, die bislang coronabedingt zweimal verschoben werden musste. Die Ausstellung läuft bis zum 22. April. „Wir haben seit dem Vorjahr eine Kooperation mit der Stadtbibliothek, was uns sehr erfreut. So wird dort am 11. Dezember auch eine Kinderveranstaltung zum Thema ’Weihnachtsgans Auguste’ stattfinden“, berichtet der Stiftungsleiter.

Gedenkstättenleiter Jens Ebert. Quelle: Knut Hagedorn

Generell möchte die Stiftung auch vermehrt mehr Programm für Kinder- und Jugendliche anbieten. So soll es drei Veranstaltungen im Jahr vorrangig für Kinder geben. Des Weiteren ist im November eine Zusammenkunft mit Peter-Michael Diestel, dem letzten Innenminister der DDR, geplant. „Diese Veranstaltungsreihe wollen wir zur Tradition werden lassen. Im Vorjahr war Matthias Platzeck zu Gast in der Orangerie, nun hoffen wir auf einen launigen und spannenden Abend mit Peter-Michael Diestel“, sagt Ebert. Neben den geplanten Veranstaltungen will man sich bei der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte auch räumlich neu aufstellen. „Wir wollen verstärkt den Garten für Veranstaltungen nutzen, dazu wird im Haus teilweise umstrukturiert. Wir wollen hier moderner werden und so interessanter für junge Menschen.“

Von Knut Hagedorn