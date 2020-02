Freizeitkicker und gestandene Fußballer standen am Sonntag beim 1. Hospiz-Cup der Initiative „Wir für Euch“ gemeinsam auf dem Parkett der Oberkrämerhalle in Eichstädt. Am Ende setzten sich die Allstars des TuS Sachsenhausen durch. Organisator Romano Bergling ist überwältigt von der Hilfe, die dem Hospiz Lebensklänge zugute kommen soll.