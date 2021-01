Lehnitz: Ostseite der Friedrich-Wolf-Straße bekommt einen Gehweg

Lehnitz

Auf der östlichen Seite der Friedrich-Wolf-Straße im Oranienburger Ortsteil Lehnitz soll voraussichtlich ab Juli 2021 zwischen Dianastraße und Magnus-Hirschfeld-Straße ein Gehweg errichtet werden. Bislang war der Fußgängerbereich in diesem Abschnitt nicht durchgängig und zum Teil nur provisorisch befestigt. Zum Umfang der Baumaßnahme gehört auch der Ausbau der Grundstückszufahrten.

27 neue Bäume gepflanzt

Unter Berücksichtigung des großen Baumbestandes der Straße wird der etwa 620 Meter lange neue Gehweg auf eine Breite von 1,25 Metern angelegt. Bei den zahlreichen Bäumen auf der Ostseite der Friedrich-Wolf-Straße handelt es sich überwiegend um ältere Bäume mit einer leicht geschwächten, teilweise auch sehr geschwächten Vitalität. Da einige Baumwurzeln im Bereich des geplanten Gehwegs sehr oberflächennah verlaufen und eine Verlegung von Pflaster und anderen Bodenbelägen damit unmöglich machen, müssen vor Beginn der Baumaßnahme 13 Laubbäume gefällt werden. Sie werden durch die Pflanzung von 27 neuen Bäumen ersetzt. Dass gegebenenfalls weitere Bäume aufgrund der zahlreichen starken Wurzeln im Boden gefällt werden müssen, lässt sich nicht gänzlich ausschließen. Vorerst werden jedoch alle baulichen Maßnahmengenutzt, um die Bäume zu erhalten. So wird zum Beispiel die für die Versickerung des Regenwassers notwendige Anlage von Mulden und Rigolen nach Möglichkeit dem Verlauf der Baumwurzeln angepasst.

Insgesamt 130 neue Bäume geplant

Der Schutz des städtischen Baumbestandes ist der Stadt Oranienburg nicht nur in der Friedrich-Wolf-Straße ein besonderes Anliegen. So ist für dieses Jahr die Pflanzung von 130 neuen Bäumen vorgesehen. Weitere Informationen zum Ablauf der Baumaßnahme in der Friedrich-Wolf-Straße erhalten die Anwohner bis spätestens Ende März 2021.

