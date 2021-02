Lehnitz: So funktioniert die Schulsozialarbeit im Krisenmodus

Lehnitz

Große Sitzsäcke zum Einkuscheln, ein gemütliches Sofa zum Lümmeln, aber auch eine Wutecke samt Tisch für Konfliktgespräche: So gestaltet sich der Raum für Sozialarbeit in der Friedrich-Wolf-Grundschule in Lehnitz. Am Mittwoch stattete Bürgermeister Alexander Laesicke der Schule einen Besuch ab, um mit Schulsozialarbeiterin Diana Heisig ins Gespräch zu kommen. Heisig ist seit 2019 Schulsozialarbeiterin in Lehnitz. „Wir befinden uns noch mitten im Aufbau“, erklärt sie. Alle Hände voll zu tun hat die Lehnitzerin trotzdem schon – auch gerade wegen der Coronapandemie.

Konzept der offenen Tür – auf freiwilliger Basis

„Die Kinder kommen aus verschiedensten Gründen zu uns“, erklärt sie. Konflikte mit den Eltern oder Mitschülern, Streit oder eine schlechte Note – die Kinder können sich mit jedem Anlass an Diana Heisig wenden. „Die soziale Arbeit lebt durch die Kooperation mit den Lehrkräften, den Schülern und natürlich auch den Eltern“, berichtet sie.

Dabei bevorzugt Diana Heise das Konzept der offenen Tür. „Die Kinder können jederzeit zu mir kommen.“ Dies basiere allerdings auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, auch wenn die Kinder in einigen Fällen direkt angesprochen werden. „Wer nicht mit mir reden will, der muss das auch nicht“, betont sie. Immer mittwochs gebe es einen offenen Treff, zu dem sich alle Kinder einfinden können. „Manchmal“, so Diana Heisig, „entstehen die Gespräche auch bei einem Spaziergang oder einem Spiel.“ Aus diesem Grund begleitet die Sozialarbeiterin an manchen Tagen auch den Unterricht oder ist auf dem Pausenhof zu finden.

Seit 2019 ist Diana Heisig Schulsozialarbeiterin in Lehnitz. Quelle: Enrico Kugler

Auch die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Lehnitz sei ein Faktor in ihrer Arbeit, erklärt Diana Heisig auf Nachfrage von Alexander Laesicke. „Mit der Gemeinschaftsunterkunft ist Lehnitz bunter und vielfältiger geworden“, sagt die Sozialarbeiterin, die selbst auf dem ehemaligen Kasernengelände im Mühlenbecker Weg lebt.

Fehlendes W-Lan ist ein großes Problem in der Gemeinschaftsunterkunft

Die Probleme, mit denen die Schüler zu ihr kommen, ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. „Es kann die Trennung der Eltern sein oder aber auch ein strukturelles Problem wie Benachteiligung sein“, erklärt sie und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Kinder aus Flüchtlingsfamilien in der Gemeinschaftsunterkunft durch fehlendes W-Lan vom Distanzunterricht weitestgehend ausgeschlossen seien.

Außerdem sei in den Familien eine intensivere Elternarbeit notwendig, bedingt durch die oftmals noch bestehende Sprachbarriere. „Da arbeiten wir aber eng mit den Sozialarbeitern aus der Gemeinschaftsunterkunft zusammen.“ Mehr Kinder- und Jugendarbeit im Ort – das wünscht sich Diana Heisig dringlichst, der Kontakt zu Institutionen wie Impuls e.V. oder auch dem Kreisjugendring bestehen bereits. „Das Problem ist bekannt, wir setzen uns damit auch auseinander und versuchen Lösungen zu finden“, erklärte Bürgermeister Laesicke dazu.

Der Bürgermeister ließ sich von Diana Heisig informieren. Quelle: Enrico Kugler

Grundsätzlich, so Diana Heisig, versuche man auch über die Coronazeit mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. „Die Spätfolgen der Pandemie wird man erst sehen, wenn die Kinder wieder zurück in der Schule sind“, ist sie sich sicher. Die Kinder befänden sich in einer wichtigen Lebensphase, in der sie Einsamkeit erfahren und auch die Sorgen der Eltern bewusst wahrnehmen. „Dazu muss man sehen, dass viele Kinder gar nicht die Voraussetzungen haben, um erfolgreich zu Hause lernen zu können. Sei es durch fehlende Technik oder ein Umfeld, in dem etwa drei Kinder gleichzeitig Homeschooling machen“, führt sie aus.

„Ein Glücksgriff“

Für Schulleiter Klaus Meinecke ist die Sozialarbeiterin ein „echter Glücksgriff“, wie er sagt. „Frau Heisig bringt sich intensiv in die schulische Arbeit ein, das ist unheimlich wertvoll“, konstatiert er. Sie sei die neutrale Schnittstelle, die zwischen der Schule, den Eltern und den Kindern vermittelt. Mit der geplanten Erweiterung der Friedrich-Wolf-Grundschule soll dann auch mehr Platz für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen.

