Lehnitz: Virtuell in die Arbeitswelt eintauchen

Lehnitz

„Wahnsinn, irre, sensationell“, immer wieder johlen Leon Banf und Adrian Dymine los, während der Smoothie-Rider ihnen fast den Atem raubt. Die beiden Achtklässler aus der Lehnitzer Oberschule sind am Donnerstagmorgen zwei von zahlreichen Schülern, die im Edeka-Talente-Truck virtuell und physisch in die Welt des Einzelhandels eintauchen. Beim Smoothie-Rider, eine fassähnliche Konstruktion, erlebt man virtuell als Orange den Weg als Frucht von der Ernte über die Produktion bis hin zum fertigen Produkt.

Der Edeka Talente-Truck macht Station vor der Oberschule Lehnitz. Quelle: Enrico Kugler

Seit sieben Wochen ist der Edeka-Talente-Truck in Berlin und Brandenburg unterwegs. „Wir möchten junge Menschen für Berufe im Einzelhandel begeistern und Interesse wecken, also haben wir uns diese Möglichkeit erdacht“, berichtet Jan-Manfred Sachse, zuständig bei Edeka für die Bereiche Ausbildung und Marketing. Die Idee entstand bereits vor anderthalb Jahren, coronabedingt konnte es aber erst jetzt umgesetzt werden. Die Klassenstufen 8 bis 10 der Lehnitzer Oberschule fanden die Idee toll. „Es war total cool, jetzt gehe ich zukünftig ganz anders in den Supermarkt“, bemerkt der 13-jährige Leon aus Germendorf.

Leon Banf (r.) und Adrian Dymine hatten Spaß im Smoothie-Rider. Quelle: Knut Hagedorn

Der Truck bot den Schülern noch unter anderem das kleinste 3D-Kino der Welt. Angeschnallt auf einem hydraulischen Sitz durchliegt man virtuell wie in einer Achterbahn die Unternehmenswelt von Edeka, man riecht die Bananen und spürt das Wasser im Gesicht, als man ins Wasser eintaucht und der Fischfang beschrieben wird. Für die Schüler geht es auch darum Lebensmittel abzuwiegen in einem anderen Bereich oder an einem Bildschirm Burger zu kreieren. „Die Grundidee ist, dass hier innovativ dargestellt wird, welche Aufgaben im Rahmen eines Praktikums oder einer Ausbildung auf die Schüler zukommen“, so Sachse.

Von Knut Hagedorn