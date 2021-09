Lehnitz: Zeitplan für Aufzug am Bahnhof steht

Lehnitz

„Wir sind der letzte nicht ebenerdige S-Bahnhof auf der Strecke S 1 zwischen Oranienburg und Berlin-Wansee, der über keinen Aufzug verfügt. Diesen Umstand wollen wir natürlich ändern.“ Matthias Hennig, Ortsvorsteher von Lehnitz, weiß um die Problematik am ortseigenenS-Bahnhof und kämpft zusammen mit dem Ortsbeirat seit Monaten um eine Lösung. „Endlich barrierefrei ist das klar erklärte Ziel“, so der Ortsvorsteher unmissverständlich.

Ortsvorsteher Matthias Hennig. Quelle: Matthias Schütt

Menschen mit Handicap müssen aktuell in Lehnitz eine lange, steile, teils unebene Rampe nutzen, um auf den Bahnsteig zu gelangen, anschließend die Öffnung einer Schranke anfordern, um die Schienen zu überqueren und schließlich noch einmal den Bahnsteig in kompletter Länge ablaufen oder –fahren, um sich am anderen Ende ein Ticket zu kaufen und dieses zu entwerten. „Wir bekommen immer wieder Informationen von Bürgerinnen- und Bürgern aus unserem Ort, die die aktuellen Umstände als äußerst schwierig und nicht akzeptabel empfinden“, so Hennig.

S-Bahn GmbH gibt Zeitplan vor

Dementsprechend wandte sich Hennig erneut an die S-Bahn GmbH, um den Sachstand zu erfragen. „Wie bereits 2018 beschrieben, wird an der Station in Lehnitz ein Aufzug errichtet. Bis zur Inbetriebnahme des Aufzuges, welcher voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 vorgenommen wird, garantiert der schienengleiche Überweg und die Rampe die Barrierefreiheit der Station“, heißt es in einer Mail der S-Bahn GmbH. „Wir hoffen das dieser Zeitplan so auch eingehalten wird“, bringt Hennig die Wichtigkeit auf den Punkt.

Von Knut Hagedorn