Lehnitz

In Lehnitz müssen der Kreuzungsbereich Alter Kiefernweg/Ecke Eichenweg sowie eine kleinere Restfläche in der Agnetenstraße noch einmal genauer auf Kampfmittel untersucht werden. Das teilte die Oranienburger Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Die Arbeiten beginnen nun am Montag (7. September) und werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Vorübergehend kann eine abschnittsweise, halbseitige Straßensperrung erforderlich werden.

