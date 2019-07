Rund 500 Tuning-Fans präsentierten am Sonnabend (20. Juli) beim 4. Tuning Day auf dem TÜV-Gelände in Lehnitz (Oberhavel) ihre Fahrzeug-Unikate. Brennende Reifen und Drift-Shows gab es indes in diesem Jahr nicht mehr zu sehen. Sie verursachen zu viele Schadstoffe.