Lehnitzsee: Taucher sucht nach Fremdkörper an der Badestelle

Oranienburg

Ein Taucher war am Montagvormittag an der Oranienburger Badestelle des Lehnitzsees im Einsatz. Er hatte die Aufgabe, nach einer unterhalb der Wasseroberfläche aufragenden Eisenstange zu suchen und diese unschädlich zu machen, da sie eine Gefahr für Badegäste darstellen könnte.

Tatsächlich fand der Profitaucher vom Aquaworker Tauchservice aus Potsdam ( Gefaba GmbH) einen stahlarmierten Betonpfeiler, der in etwa 2,5 Metern Tiefe rund 50 Zentimeter aus dem Seeboden ragte.

er Taucher wird aus seinem mit Funk ausgestattetem Trockenanzug befreit. „Mir ist warm“, sagte er. Quelle: Helge Treichel

Nach Rücksprache mit dem Hafenmeister und Inhaber vom benachbarten Lubea gab es keine weiteren Hinweise auf ein Hindernis im Wasser. Ihm sei von den Skippern nie etwas Derartiges gemeldet worden, sagte Lutz Uecker und kam mit den Männern ins Gespräch. Dabei berichtete er von der früheren u-förmigen Steganlage, die in den 1990er-Jahren zurückgebaut wurde. Diese sei mit Betonteilen beplankt gewesen, die sehr große Ähnlichkeit mit dem Fundstück hatten.

Schnelle Skizze im Sand, wie sich die Fundsituation darstellt. Quelle: Helge Treichel

Die Aquaworker waren für die Ingenieurbiologische Kultur- und Wasserbau GmbH Werder im Einsatz. Diese wiederum war von der Stadt Oranienburg mit der Pflege der Badestelle beauftragt worden, sagte deren Geschäftsführer Patrick Polz. Es gehe dabei um das Herstellen der Verkehrssicherheit für die kommende Badesaison. Im Zuge dieses Auftrags sei bereits im Herbst der Ufersaum von Schilf und anderem Bewuchs befreit worden, so der Geschäftsführer. Dabei seien insbesondere die Sichtachsen vom Rettungsschwimmer-Häuschen freigemacht worden. Letzter Punkt auf der Liste sei der gefährliche Gegenstand im Wasser gewesen, der Ende 2019 zuvor bereits von anderen Tauchern aufgespürt worden sei. Eine Eisenstange konnte bei dem Tauchgang am Montag indes nicht ausfindig gemacht werden. Laut Hafenmeister hätte bislang niemand gemeldet, dass eine solche Stange – wie beschrieben – bei einem niedrigen Pegelstand aus dem Wasser ragt. Fazit von Patrick Polz: Ein sicheres Baden ist aus seiner Sicht am Lehnitzsee wieder möglich.

Von Helge Treichel