Leichenfund in Oranienburg: Polizei ermittelt

Oranienburg

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord am Dienstagmorgen auf MAZ-Nachfrage bestätigte, ist am späten Montagabend (19. Juli) eine leblose Person in einem Waldgebiet im Stadtbereich Oranienburg aufgefunden worden. Der Bereich um den Fundort ist weiträumig abgesperrt, die Polizei ist weiterhin im Einsatz.

Dass es sich dabei um die seit vergangenem Donnerstag vermisste Frau aus Oranienburg handelt könne von der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt weder dementiert noch bestätigt werden, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe. „Die Ermittlungen dauern, es wird geprüft ob ein Tötungsdelikt im Raum steht.“

Weitere Informationen sollen seitens der Polizei im Laufe des Tages folgen.

Von MAZonline