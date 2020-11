Mit Leidenschaft, Liebe zur Musik und einem festen Ziel vor Augen startet der in Oranienburg aufgewachsene Leon Israel als Rapper „Noeleven“ aktuell durch. Auch wenn der 22-Jährige mittlerweile in Berlin lebt, seine Heimat bedeutet ihm auch heute noch viel. In einem Video rappt er exklusiv für die MAZ.