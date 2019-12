Zehdenick/Oranienburg

Viel Genuss und Unterhaltung bot der Zehdenicker Laternenzauber am zweiten Adventswochenende. Das Konzept für den vorweihnachtlichen Markt kam an, auf den offenen Höfen, in den Geschäften und auf dem Markt herrschte den ganzen Sonnabendnachmittag Betrieb. Traditionell am dritten Adventswochenende fand auf dem Oranienburger Schlossplatz der „Weihnachtsgans Auguste Markt“ statt. Im MAZ-Weihnachtsmarktcheck sammelte das Markttreiben jede Menge Punkte, vor allem die "Heiße Heidi“ wusste zu überzeugen. Sowohl für den Markt in Zehdenick als auch den in Oranienburg vergaben die MAZ-Redakteure am Ende 22 von 25 möglichen Punkten.

Die Entscheidung, welcher der beiden Märkte in diesem Jahr den großen MAZ-Wanderpokal bekommt, liegt nun bei den MAZ-Lesern. Welcher Markt ist in diesem Jahr Ihr Favorit? Stimmen Sie bis Sonntag, 22. Dezember, 18 Uhr, ab.

Im vergangenen Jahr hatte der Liebenberger Weihnachtsmarkt mit 24 von 25 möglichen Punkt die Nase vor.

Von Nadine Bieneck