Leseraktion: Mit der MAZ ins Oranienburger Streetfood-Getümmel

Oranienburg

Streetfoodliebhaber kommen vom 14. bis 16. August in Oranienburg im wahrsten Sinne des Wortes voll auf ihre Kosten. Denn an diesem Wochenende schlägt der „esskultur Markt“ auf dem Oranienburger Schlossplatz seine Zelte auf. Eine Premiere, die es so in der Kreisstadt noch nicht gab. Burger und Hotdogs, ein Barbecue-Grill und Langosch, veganes Streetfood, Bier und Wein – zahlreiche Spezialitäten warten darauf, bei dem dreitägigen Markt von den Gästen ausprobiert und entdeckt zu werden.

Idee zum Streetfoodmarkt während der Coronapause

Marktorganisator Christian Jüttner entwickelte die Idee für die Veranstaltung während der Corona-Zwangspause. „Wir haben uns gefragt, wie wir ein Freizeitangebot bieten können, bei dem auch gleichzeitig ein Hygienekonzept eingehalten werden kann“, erklärt er. Sicherheit habe bei dem Markt vor dem Oranienburger Schloss höchste Priorität. So wird beispielsweise der Strom der Besucher durch ein eingezäuntes Gelände, ein Einbahnstraßensystem und ein Warteschlangenmanagement gelenkt.

Anzeige

Zwei MAZ-Leser für Streetfood-Test in Oranienburg gesucht

Zahlreiche Oranienburger reagierten auf die Marktankündigung vor einigen Tagen bereits voller Vorfreude. Die MAZ-Redaktion bietet ihren Lesern eine ganz besondere Möglichkeit, die Streetfood-Veranstaltung zu erleben: Machen Sie mit uns den Markttest. Gemeinsam mit zwei Lesern testet sich die Redaktion am Freitagnachmittag, den 14. August, ab 14 Uhr durch das Streetfood-Angebot. Welcher Burger ist der leckerste? Welche Köstlichkeiten sind der absolute Geheimtipp? Wer traut sich an die gegrillten Insekten ran? Zusammen mit Ihnen wollen wir genau das herausfinden. Möchten Sie dabei sein? Dann benötigen Sie am 14. August von 14 bis 15.30 Uhr freie Zeit und schicken uns bis Mittwoch, den 12. August, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff: „Streetfood MAZ-Aktion“ sowie Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer an oranienburg@maz-online.de. Unter allen Einsendungen losen wir zwei Gewinner aus, die am Mittwoch telefonisch verständigt werden.

Von Nadine Bieneck