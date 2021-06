Lesesommer: Stadtbibliothek Oranienburg lädt zu einer verrückten Zeitreise ein

Oranienburg

Kibi-Karla, die kleine Eule, ist das Maskottchen der Oranienburger Kinderbibliothek. Sie ist oftmals auch ziemlich neugierig und hat prompt – aus Versehen natürlich! – die Zeitmaschine des zerstreuten Dr. Dr. Crazy verstellt, so dass nun alles wild durcheinander ist. Damit alles wieder ins Lot kommt, benötigt der Doktor aber die Hilfe von möglichst vielen Lesesommer-Teilnehmern.

Eine Zeitreise mit Dr.Dr. Crazy

Unter dem Motto „Klink dich ein“ findet der diesjährige Brandenburger Lesesommer coronakonform vom 24. Juni an zum größten Teil digital statt. „Wir wollen die Kinder lesetechnisch glücklich machen“, fasst es Bibliotheksleiter Daniel Fehlauer zusammen. Dafür haben sich Jennifer Bonk, Jennifer Bernard und Annika Tiedtke, allesamt in der Kinderbibliothek tätig, auch wieder einiges einfallen lassen. „Wir haben uns gemeinsam ein Programm überlegt“, erklärt Jennifer Bonk. Den Lesesommer, da ist sie sich sicher, kennen die meisten Oranienburger. Ziel jedes Lesesommers ist es, dass die Teilnehmer mindestens drei Bücher lesen.

Damit auch für jeden etwas dabei ist, haben die Bibliotheks-Mitarbeiter in den vergangenen Monaten fleißig gewirbelt. Neben dem Umbau der Kinderbibliothek wurden zusätzlich über 400 neue Bücher für den Kinder- und Jugendbereich angeschafft. „Die werden pünktlich zum Lesesommer frei gegeben, so dass auch jeder spannende Lektüre findet“, erläutert Jennifer Bonk. Für Kinder, denen das Lesen schwer fällt, stehen spezielle Bücher und Comics zur Verfügung. „Die Teilnehmer sollen keine Angst vor, sondern Spaß am Lesen haben“, sind sich die vier einig.

Dr.Dr. Crazy muss das von Eule Kibi-Karla angerichtete Chaos beseitigen. Quelle: Stefanie Fechner

Mit verschiedenen Begleitprogrammen wird der Lesesommer zu einer Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So soll etwa gemeinsam mit den Kindern ein Kochbuch realisiert werden, in dem man dann alte und aktuelle, aber auch futuristische Rezepte entdecken kann. „Spacecookies etwa, also Weltraumkekse“, erklärt Jennifer Bonk. Wichtig sei, dass die Kinder die Rezepte einfach nachmachen können. Das Kochbuch soll dann auch online verfügbar sein.

Action-Bound-Rallye sorgt für frische Luft

Wer lieber Zeit an der frischen Luft verbringen möchte, ist mit der Action-Bound-Rallye gut beraten. Gemeinsam mit Kibi-Karla können die Kinder Dr. Dr. Crazy dabei helfen, die Zeitmaschine zu reparieren und die Zeitachse damit geradezurücken. Das Besondere dabei ist, dass alle von den Kindern getroffenen Entscheidungen in der Rallye direkten Einfluss auf das Spiel haben.

Um die gelesenen Bücher nachweisen zu können, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. „Unser Leseabenteuerblatt ist etwa während der Coronapandemie entstanden“, erklärt Jennifer Bonk. Aber auch online oder telefonisch wird es wieder die Möglichkeit geben, das Gelesene zu besprechen. Zum Auftakt des Brandenburger Lesesommers präsentiert der Autor „Thilo“ einen Film zu seinem Buch „Die Feuertiger von Batavia“. Wenn es die pandemische Lage zulässt, soll eine Autorenlesung in Präsenz als Abschluss stattfinden.

Das Team der Stadtbibliothek Oranienburg hat sich spannende Abenteuer einfallen lassen. Quelle: Stefanie Fechner

Die Coronapandemie hat sich im vergangenen Jahr auch in der Beteiligung am Brandenburger Lesesommer gezeigt, wie Daniel Fehlauer verrät. Waren es sonst regelmäßig mehr als 200 Kinder, die sich an der Aktion beteiligten, waren es im vergangenen Jahr etwas mehr als 130 Kinder. „Corona hat viel zerstört, das muss man wieder aufbauen.“ Die Teilnehmer können auch in diesem Jahr wieder selbst kreativ werden. Egal, ob ein alternatives Buchende oder eine Fan-Fiction, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Auch das Basteln einer eigenen Zeitmaschine ist möglich“, so Jennifer Bonk. Auf alle Teilnehmer wartet am Ende der Veranstaltung eine Urkunde sowie eine kleine Überraschung.

Anmeldungen jetzt möglich

Die Unterlagen für die Anmeldung können sowohl online eingesehen als auch nach Absprache in der Stadtbibliothek abgeholt werden, teilnehmen können alle Schüler von der ersten bis zur siebten Klasse. „Es ist kein Wettbewerb, wer am Ende die meisten Bücher gelesen hat“, betont Daniel Fehlauer. Man wolle den Kindern die Angst vor dem Lesen nehmen und sie für Bücher begeistern.

Von Stefanie Fechner