Oranienburg

Im Jahr 2019 wird der 200. Geburtstag Theodor Fontanes allerorten groß gefeiert. Am Freitag, 22. November 2019, spricht um 18 Uhr der Berliner Autor Roland Lampe in der Oranienburger Stadtbibliothek über Leben und Werk des märkischen Schriftstellers und Wanderers, der ja auch in Oranienburg Station machte. Zudem liest er aus seinen Texten und möchte mit dem Publikum über Fontane ins Gespräch kommen.

Außerdem stellt Roland Lampe seine beiden Bücher „ Fontane allerorten. Eine Spurensuche in Berlin und Brandenburg“ und „Ein Sonnenstrahl des Glücks. Theodor Fontane in Bethanien“ vor. Die musikalische Begleitung der Lesung übernimmt Meinhard Blum am Saxophon.

Die Lesung ist kostenlos. Anmeldungen zur Lesung können direkt in der Stadtbibliothek Oranienburg, Schlossplatz 2, 16515 Oranienburg, telefonisch unter 03301 – 6008660 oder per E-Mail stadtbibliothek@oranienburg.de erfolgen.

Von MAZonline