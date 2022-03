Licht aus! Stadt Oranienburg beteiligt sich an der Earth Hour

Oranienburg

Eine Stunde Dunkelheit: In tausenden Städten auf dem ganzen Globus wird am 26. März wieder das Licht ausgeschaltet. So will die Aktion „Earth Hour“ des World Wide Fund for Nature (WWF) auf den Klimawandel aufmerksam machen. Auch Oranienburg ist in diesem Jahr erneut dabei, um ein Zeichen für mehr Umweltschutz zu setzen. Um 20.30 Uhr wird die Beleuchtung am Schloss und im Schlossinnenhof für eine Stunde ausgeschaltet.

Bürgermeister Laesicke sieht große Herausforderungen

Das Motto der diesjährigen Earth Hour lautet: Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten! „In diesen Tagen wird uns schmerzhaft bewusst, wie schnell unser gewohntes Leben in Gefahr geraten kann. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, den Klimawandel und unsere Abhängigkeit von fossilen Energien ist die Botschaft der Earth Hour wichtiger denn je“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke.

Eine Stunde Licht aus in Oranienburg

Die Aktion unterstreicht symbolisch die vielfältigen Aktivitäten der Stadt Oranienburg zugunsten des Klimaschutzes. Ob Klimaschutzkonzept, Klimabeirat, Gründächer, E-Lastenräder, Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern oder energieeffiziente LED-Leuchten: In Sachen Umweltschutz ist Oranienburg ganz vorn dabei. Mit dem symbolischen Lichtausmachen können am 26. März auch alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine ein Zeichen für das Klima setzen. Egal ob von zuhause oder unterwegs, ob analog oder digital – alle sind eingeladen bei der Earth Hour 2022 mitzumachen, das Licht auszuschalten und in den sozialen Netzwerken davon zu berichten. Wer mag, kann seine Teilnahme bei www.wwf.de/earth-hour auch online eintragen.

