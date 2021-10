Verwundert blieben am Mittwoch zahlreiche Passanten an der Freifläche vor der Schlossbrücke stehen und beäugten drei rund zwei Meter hohe Figuren. Was es mit den „Lichtwächtern“ auf sich hat und was Corona für die Lichternacht 2021 bedeutet, erklärten die zuständigen Akteure um Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn.