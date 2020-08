Liebe gegen alle Widerstände: Oranienburger Ehepaar feiert eiserne Hochzeit

Oranienburg

„65 Jahre, das ist schon eine Leistung“, sinniert Marga Szymenderski (84) in ihrem Wohnzimmer in Oranienburg. Versonnen sieht sie ihren Ehemann Werner (87) an. Und er ergänzt: „Ohne Zusammenhalt und ähnliche Interessen geht es einfach nicht.“

Und er muss es wissen, war es doch vor allem der Zusammenhalt und die Verbundenheit, was die ersten gemeinsamen Jahre des Paares prägten. „Wir haben beide im gleichen Hennigsdorfer Werk gelernt“, erinnert sich Marga Szymenderski. Er war damals Veltener, sie Hennigsdorferin. „Velten und Hennigsdorf, das war damals nicht so einfach“, denkt die 84-Jährige zurück. Velten sei damals immer die gut situierte Ofenstadt gewesen, „ich war ein Arbeiterkind aus der Industriestadt Hennigsdorf“, sagt sie. Grund genug, damit die Beziehung zu Werner der Schwiegermutter ein Dorn im Auge war. „Sie hat mit allen Mitteln versucht, uns auseinander zu bringen“, erinnert sich das Ehepaar – doch die Versuche blieben erfolglos. Was als Freundschaft während der Lehrzeit begann, entwickelte sich zu Liebe, die Jahrzehnte überdauern sollte.

Ein bewegtes Leben gemeinsam gemeistert

Am 6. August 1955 läuteten die Hochzeitsglocken für das Paar. „Es war eine andere Zeit damals“, sagt Marga Szymenderski und das Paar offenbart, dass nicht nur romantische, sondern auch ganz pragmatische Gründe zur Hochzeit führten. „Wenn du damals nicht verheiratet warst, hast du nichts bekommen“, erläutert Werner Szymenderski. „Keine Wohnung, keine Bettwäsche, keine Handtücher, nichts.“ Außerdem war er zwischenzeitlich als Industriearbeiter in einem kleinen Dorf bei Waren in Mecklenburg-Vorpommern verpflichtet worden. Schon am 15. August 1955 stand der Umzugswagen vor der Tür. Berufsbedingt – er arbeitete mittlerweile als Bauingenieur – sollten für das Paar noch zahlreiche Umzüge folgen. 1956 wurde dann ihre Tochter Gudrun geboren, Sohn Ralf folgte 1965 und machte die kleine Familie komplett.

Nach schwerer Verletzung noch einmal neu angefangen

Später wurde das Paar im Oranienburger Ortsteil Sachsenhausen ansässig. „Dort haben wir dann etwa 30 Jahre gewohnt“, erinnert sich Marga Szymenderski. Ein schwerer Unfall ihres Mannes im Jahr 2009 änderte dann alles. „Er ist von einem Baum gefallen und hat sich eine Rippenserientrümmerfraktur zugezogen“, blickt sie zurück. Rettungskräfte hatten Mühe, den Verletzten aus dem Haus mit den engen Türen bringen. „Da stand für uns fest, dass es so nicht weiter geht“, berichten beide unisono. Sie verkauften das Haus in Sachsenhausen und bauten im Oranienburger Ortsteil Tiergarten noch einmal neu. „Seniorengerecht“, wie beide betonen. Anfang November 2018 dann der nächste Schock für die vitalen Senioren: Werner Szymenderski erleidet einen Schlaganfall, ist seitdem auf Physiotherapie und medizinische Betreuung angewiesen. Als leidenschaftliche Sportlerin schafft es Marga Szymenderski, ihren Mann zu motivieren. „Das Einzige, was er bis heute nicht von mir gelernt hat, ist das Tanzen“, lacht sie.

Auch nach 65 Jahren noch glücklich

Dafür haben sich beide für eine lange Zeit ehrenamtlich engagiert. Marga Szymenderski leitet noch heute eine Wassersportgruppe in Hennigsdorf, Werner Szymenderski gründete nach einem Hinweis vom ehemaligen Oranienburger Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke die „Grünen Damen“ in den Oberhavel Kliniken. Dort wirkte auch seine Ehefrau 16 Jahre lang mit. „Er kam an diesem Tag nach Hause und sagte mir, er hätte Arbeit für mich“, schmunzelt die 84-Jährige. „Wir haben nicht nur privat, sondern auch beruflich oftmals Hand in Hand gearbeitet.“

Langweilig ist den beiden auch im hohen Lebensalter nicht geworden, gemeinsam hegen und pflegen sie ihren großen Garten. Und wenn die Arbeit mal etwas schwerer wird, stehen dem Ehepaar immer die hilfsbereiten Nachbarn zur Seite. Für beide steht fest: „Wir sind immer noch glücklich zusammen und haben viele schöne, gemeinsame Erinnerungen.“ Einen Wunsch hat das Paar auch noch parat. „Wir wünschen uns nur, dass es friedlich bleibt und wir gesund bleiben. Den Rest müssen wir selbst machen.“

