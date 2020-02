Liebeserklärung an die Technik

Oranienburg

“Ich wache oft in der Nacht auf und habe eine Idee im Kopf“, erzählt die Künstlerin Brigitte Körber. Mit ihrer Ausstellung „ Großstadt – Technik – Industrie“ gastiert sie noch bis zum 5. März im Oranienwerk. Geboren wurde Brigitte Körber im Berliner Stadtteil Reinickendorf, mit dem Landkreis Oberhavel ist sie trotzdem seit langer Zeit eng verbunden. Ihr Ehemann Peter und Sohn Benjamin sind die Chefs der Firma „ Körber & Körber“ in Birkenwerder. Dort wird gefräst und gedreht, entstehen große Kurbelwellen und kleinste Präzisionsmechanik. „Ich bin damals mit meinem Mann durch die Fertigungshalle gegangen“, erzählt sie. „Das hat mich unheimlich inspiriert.“ Ihr Mann brachte ihr dann Metallteile mit nach Hause. „Die ersten Versuche waren schrecklich. Dann habe ich geübt, geübt, geübt.“ Bereits 1982 begann sie mit dem Studium der Malerei , seit 1984 ist die Mutter von drei Kindern freischaffende Künstlerin. Von verschiedenen Dozenten auf ihrem Weg hat sie vor allem der Studiengang bei Professor Markus Lüpertz geprägt.

Brigitte Körber in ihrer Ausstellung im Oranienwerk Quelle: Enrico Kugler

Ihre künstlerische Arbeit begann die Berlinerin mit Aquarellen, ehe sie zu Acryl auf Leinwand überging. „Ich experimentiere wahnsinnig gerne, jeder Lack, jede Farbe verhält sich anders. Es ist einfach spannend zu sehen, was sich daraus entwickelt.“ Während Brigitte Körber manche Bilder mit einer genauen Skizze beginnt, finden andere Ideen ihren Weg direkt auf die Leinwand. „Weiße Leinwände finde ich bedrohlich“, sagt sie. Manche ihrer Bilder brauchen lange Zeit, bis die Künstlerin mit ihnen zufrieden ist. „Oft stehe ich davor und denke, dass noch etwas fehlt. Dann stelle ich es erst einmal zu Seite.“

Bauchgrummeln deutet auf gutes Bild hin

Wiederum sind andere Werke binnen einer Woche fertiggestellt. „Wenn ich so ein Bauchgrummeln habe, dann weiß ich, dass es ein gutes Bild wird“, erzählt die energiegeladene Frau. „Wenn ich ein Bild fertig habe, stelle ich mich damit vor den Spiegel. Passt alles? Stimmen die Proportionen? Dann decke ich das Bild für eine Zeit ab“, erklärt sie weiter. „Wenn nach dieser Zeit immer noch alles passt, dann ist es wirklich fertig.“

Brigitte Körbers Ausstellung im Oranienwerk. Quelle: Enrico Kugler

Überhaupt hat Brigitte Körber viele Inspirationen von ihren Dozenten mitgenommen und damit am Ende ihren ganz eigenen, besonderen Stil geprägt. „Am Ende will doch jeder Künstler erreichen, dass man ihn und seine Werke erkennt. Ich verknüpfe am liebsten das Abstrakte mit dem Praktischen.“ Ihr Mann schaut vor allem bei den technischen Details genauer hin. „Aber am Ende sagt er mir dann auch nur, ob es ihm gefällt – oder eben nicht.“ Und so spielt Brigitte Körber mit Licht und Schatten, bringt die Technik in natürlich wirkende Hintergründe, setzt Kontraste und Harmonien, Liebeserklärungen an die Technik. Ihre drei Kinder haben die Leidenschaft der Mutter für das Künstlerische nicht geerbt. „Dafür zeigt meine dreijährige Enkeltochter schon reges Interesse und begleitet mich oft ins Atelier“, sagt die Frau, die ihr Alter nicht verraten will. „Auf mein Alter kommt es nicht an“, vertritt sie als Standpunkt. Während einer Einzelausstellung in der Oranienburger Turm Erlebniscity kam dann auch der Kontakt zum Oranienwerk zu Stande, wo ihre Werke in der Maschinenhalle zu sehen sind. „Dann fahre ich erstmal in die Kunstakademie nach Bad Reichenhall, etwas Urlaub machen. In Ruhe malen, mich mit anderen Künstlern austauschen. Das brauche ich.“

Von Stefanie Fechner