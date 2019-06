Oranienburg

„Ich gehe gerne hier einkaufen“, sagt Franka Jacob. „Brötchen und Kuchen sind immer lecker und die Bedienung sehr freundlich.“ Sie hole sich stets etwas Schmackhaftes, bevor sie in den Zug nach Berlin steige, sagte die 32-Jährige. Die Kita-Erzieherin fände es sehr schade, wie sie sagt, wenn ausgerechnet diese Filiale der insolventen Kette Lila Bäcker schließen müsste. Noch dazu, wo das Geschäft an so prädestinierter Stelle liegt. Viele Leute kämen mit der S-Bahn oder dem Zug an, darunter viele Besucher der Gedenkstätte Sachsenhausen, die vor ihrem Weg dorthin oder auch danach hier schnell einkehren würden. Und wie gesagt – die Ware schmecke sehr gut.

Das findet auch Frank Wedekind. Der Wandlitzer ist mit seiner Installationsfirma gerade in Oranienburg beschäftigt und holt sich um die Mittagszeit oft eine Bockwurst „mit viel Senf und Brötchen“, wie er sagt. „Die Wurst schmeckt mit hier am besten“, meint der 43-jährige Monteur und fügt hinzu: „Und ich habe in meinem bewegten Berufsleben schon einige Bockwürste ausprobiert.“

Viele Kunden fragen bei den Verkäuferinnen nach

In dem Geschäft, das sich gleich gegenüber des Oranienburger Bahnhofes befindet, und wo man bei schönem Wetter auch draußen sitzen kann, wird an diesem Freitag viel diskutiert. „Die Kunden fragen immer wieder nach, ob wir denn nun bleiben oder auch dicht gemacht werden“, sagt eine Verkäuferin, die nicht mit Namen genannt werden möchte. Die gebürtige Oranienburgerin, die früher einmal selbstständig war, kann dann nur mit den Schultern zucken und meint: „Uns hat noch niemand etwas Genaues gesagt. Sie vermutet, weil in der Chefetage womöglich die Angst umgehe, dass etliche Verkäuferinnen dann von heute auf morgen Gründe finden würden, nicht mehr zum Dienst erscheinen zu müssen, wenn klar sei, dass ihre Filiale geschlossen wird. Wenn dies passiere, werde man davon wohl erst einen Tag vorher erfahren.

Wie eine kleinen Familie

„Wir hier in Oranienburg, so habe der zuständige Filialleiter verlauten lassen, sollen offensichtlich nicht von einer Schließung betroffen sein“, sagt die Oranienburgerin. Doch im August könne das alles schon wieder anders aussehen. Die Banken, die das Unternehmen jetzt übernommen haben, seien auch jene Kreditinstitute, die dem Unternehmen zuletzt immer wieder mit Krediten geholfen haben. „Die werden doch wohl ihr Geld wieder reinholen wollen“, so die Verkäuferin, die sich in der Filiale an der Stralsunder Straße trotz aller Existenzängste wohlfühlt. „Wir sind hier wie eine kleine Familie“, sagt sie. Dies sei wohl auch der Grund dafür, dass immer noch alle da sind und ihren Job gerne machen. Wenn irgendwie möglich wolle man auch weiterhin in dieser Truppe zusammenarbeiten. Momentan teilen sich sieben Verkäuferinnen die Geschäftszeiten, zu denen auch die Wochenenden gehören. Insgesamt gäbe es in Oranienburg wohl so um die 30 Frauen, die für den Lila-Bäcker tätig sind.

Lohn wird anders gezahlt

Veränderungen seitens des Unternehmens habe die Verkäuferin bei der Bezahlung festgestellt. Es werde jetzt der Grundlohn für die 30-Stunden-Arbeitswoche gezahlt, während es die Zuschüsse für Wochenend- oder Feiertagsdienste erst im Folgemonat gebe.

„Es wäre schon schade, wenn wir uns eine neuen Job suchen müssten“, so die Oranienburgerin. Und in dieser Branche sei es ja auch nicht einfach, etwas Neues zu finden.

Von Bert Wittke