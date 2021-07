Linken-Fraktion in Oranienburg kritisiert Informationsfluss zum Straßenausbau

Oranienburg

Die Fraktion Die Linke in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung begrüßt es zwar, dass es „nun endlich ein Konzept“ seitens Verwaltung zur Beratung des Straßenausbaus in Oranienburg gibt. „Die Art der inhaltlichen Umsetzung des Beschlusses vom Februar 2019 und die bisherige Informationspolitik der Verwaltung gegenüber den betroffenen Anwohnern wird aber von uns sehr kritisch gesehen“ heißt es in einem Schreiben.

Das bisherige Vorgehen habe zu Verunsicherungen und Ängsten bei den betroffenen Oranienburgern geführt. „Uns fehlen im Konzept wesentliche Entscheidungsgrundlagen, wie zu Beispiel die Darstellung der verschiedenen technischen Möglichkeiten des Ausbaus einer Straße und die damit verbunden Kosten für die Anwohner“, kritisiert Olaf Kästner. „Auch die geforderten Verfahren für die Beteiligung der Anwohner in Abhängigkeit von der Bedeutung der Straße für den allgemeinen Verkehr und Vorschläge für eine Bürgerbeteiligung sind aus Sicht der Fraktion unzureichend“, sagt Frank Tietsche, sachkundiger Einwohner im Bauausschuss.

Stadt sollte 50 Prozent der Erschließungskosten tragen

Deshalb will die Fraktion Änderungsanträge zum Konzept stellen. Bei derzeit 90 Prozent der durch die Anwohner zu tragenden Erschließungskosten könne es nicht sein, dass stattdessen nur eine Stadtverordnetenversammlung entscheidet, wann und wo gebaut wird und zu welchen Kosten. Für eine lebendige Demokratie sei es auch bei geringeren anteiligen Beiträgen notwendig, dass die Anwohner von Anliegerstraßen nicht nur informiert oder angehört würden, sondern selbst gemeinschaftlich entscheiden könnten, ob und nach welchen technischen Standards ihre Straße ausgebaut wird, meint der Fraktionsvorsitzende Ralph Bujok.

Aus diesem Grund könnten Prioritätenlisten für einen Ausbau nur gemeinsam mit Anwohnern festgelegt werden. Wie schon in den vergangenen Legislaturperioden spricht sich die Fraktion dafür aus, dass sich die Stadt nicht nur mit der gesetzliche Mindestbeteiligung von zehn Prozent an den Erschließungskosten beteiligt. Deshalb schlägt sie eine Änderung der Erschließungsbeitragssatzung vor. Nach Ansicht der Fraktion ist die Stadt Oranienburg finanziell gut aufgestellt und durchaus in der Lage, einen Anteil von 50 Prozent der Erschließungskosten zu übernehmen. Gleichzeitig sollte die Stadt im Einzelfall auch von der Erhebung des Erschließungsbeitrages ganz oder teilweise absehen, wenn diese im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härte geboten ist.

Von MAZonline