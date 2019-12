Mittwochvormittag stand fest: Bei dem am Treidelweg gefundenen Blindgänger handelt es sich um eine 500-Kilo-Weltkriegsbombe mit chemischem Langzeitzünder. Schon einen Tag später, am Donnerstag, wurde die Entschärfung der Bombe angesetzt. Die MAZ berichtet über die Ereignisse in Oranienburg im Liveticker.