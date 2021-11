Wahlsplitter - wussten Sie das? Hinweis für alle Wählerinnen und Wähler: Im Falle einer plötzlichen, nachweisbaren Erkrankung können Wahlscheine noch bis 15 Uhr am Wahltag in der jeweiligen Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung beantragt werden, sofern die Wahlberechtigte beziehungsweise der Wahlberechtigte das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wer vor einem solchen Problem steht, wird gebeten, sich rechtzeitig an die jeweilige Gemeindeverwaltung zu wenden.