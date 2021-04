Oranienburg

Seine inständige Bitte, ihn nicht ins Gefängnis zu schicken, fand bei den Richtern kein Gehör. Rafal P. muss seine Strafe im Gefängnis absitzen. Die vierte kleine Strafkammer des Landgerichts Neuruppin bestätigte am Montag insofern ein Urteil des Oranienburger Amtsgerichts vom September vergangenen Jahres. Wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilten die Richter den ehemaligen Berufskraftfahrer aus Polen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten – ohne Bewährung.

Seit 2010 arbeitete der Angeklagte als Berufskraftfahrer, ohne jede Beanstandung, wie das Verkehrsregister zeigt. Bis zum 10. April 2018: An jenem Tag befuhr er mit einer Sattelzugmaschine und einem Sattelauflieger in Oranienburg die Lehnitzstraße aus Richtung Lehnitz. Beim Abbiegen nach rechts in die Andre-Pican-Straße übersah er eine Radfahrerin. Er erfasste sie, überrollte sie und schleifte sie mehr als 250 Meter mit sich. Erst dann hielt er an.

Er dachte, er sei über eine Bordsteinkante gefahren

Er habe gespürt, dass er etwas an- oder überfahren habe. Aber: „Ich habe niemanden gesehen. Ich habe zunächst gedacht, ich sei über eine Bordsteinkante gefahren“, sagte der 34-Jährige am Montag. Das Amtsgericht dagegen war der Meinung gewesen, dass er die Radfahrerin hätte sehen können und müssen, jedoch das Geschehen nicht vollständig erfasst hatte, weil er unter Drogen stand. Eine Blutprobe hatte den aktuellen Konsum vom Amphetamin ergeben.

Noch bei der Polizei hatte Rafal P. zugegeben, gelegentlich am Wochenende Drogen genommen zu haben – wenn er zur Disko gehe. Vor dem Landgericht dagegen sagte er, nur ein einziges Mal Drogen genommen zu haben, nämlich am Wochenende vor dem tödlichen Unfall. Das nahm ihm der Staatsanwalt nicht ab. Wohl aber, dass der Angeklagte bis heute unter der Tat leidet.

Der Mann will nie wieder als Kraftfahrer arbeiten

„Der Unfall verfolgt mich. Ich werde ihn bis an mein Lebensende nicht vergessen“, sagte Rafal P. Er hat sich nach dem Unfall in psychotherapeutische Behandlung begeben. Er leidet unter Depressionen, hat versucht, sich umzubringen. Selbstmordgedanken habe er nicht mehr, nur Angst davor, ins Gefängnis zu müssen, sagt er. Seit Dezember 2018 hat er eine Stelle als Lagerarbeiter. „Ich werde nie wieder als Kraftfahrer arbeiten.“

Wenn er nur die Gelegenheit hätte, würde er die Zeit zurückdrehen, zeigte er sich reuig. Sein damaliger Betrieb hat Geld an die Hinterbliebenen des Opfers gezahlt. Das hat sich die Versicherung nun von ihm zurückgeholt, weil er den Unfall unter Drogeneinfluss verursacht hat. Das Geld hat ihm, wie er sagte, sein Vater geliehen, dem er es nun in Raten zurückzahlt.

Bewährungsstrafe wäre schwer zu vermitteln gewesen

Das Gericht sah bei dem Angeklagten eine günstige Sozialprognose. Er habe glaubhaft gemacht, dass er von seiner Familie aufgefangen werde. Er habe eine neue Arbeit gefunden und viele Schritte gemacht, um das auch für ihn traumatische Erleben zu verarbeiten, sagte die Vorsitzende Richterin. Außerdem sei er nicht vorbestraft und habe starke Reue gezeigt. Aber, er habe unter erheblichem Drogeneinfluss gestanden. Eine Bewährungsstrafe wäre der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln – bei diesen schweren Folgen für die Frau und ihre Hinterbliebenen, so die Richterin.

Gegen dieses Urteil kann Rafal P. wieder vorgehen und Revision einlegen.

Von Dagmar Simons