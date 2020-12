Lockdown in Oberhavel: Das sagen die Laden-Inhaber

Oranienburg

Die Überraschung des abermaligen harten Lockdowns hält sich beim Anika Schuhhaus in der Oranienburger Friedensstraße in Grenzen. „Wir haben schon viel früher damit gerechnet“, berichtet Storemanagerin Frau Galitz. Im Geschäft bemerkte man schon im November einen deutlichen Rückgang an Kunden. „Wir versuchen nun die Winterware noch an den Mann und die Frau zu bringen und bislang kommt dies gut an bei den Kunden, der Andrang ist groß in den letzten Tagen“, berichtet die Filialleiterin weiter.

Filialleiterin rechnet mit langem Lockdown

Bereits im ersten Lockdown musste das Schuhgeschäft für sechs Wochen schließen. Wie lange diesmal der Lockdown andauern wird, kann man laut der Storemanagerin nur erahnen: „Also ich denke nicht, dass der Lockdown am 10. Januar wieder vorbei ist. Ich rechne eher mit einer deutlich längeren Schließzeit, ähnlich wie im Frühjahr.“Allerdings sieht Frau Galitz dafür auch gute Gründe: „Immer noch gibt es viele Menschen, die diesen Virus einfach nicht ernst nehmen und demnach ist es jetzt einfach richtig, auch wieder alles herunterzufahren.“

Anzeige

Am Dienstagabend schließen vorerst die Eingangstüren

Am Dienstag wird das Schuhgeschäft noch bis 19 Uhr geöffnet sein, dann schließen die Eingangstüren auf unbestimmte Zeit. Gearbeitet wird im Laden dennoch, wie die Filialleiterin mitteilt: „Sicherlich sind wir nicht mehr den ganzen Tag dann im Laden, aber es kommt ja weiterhin Ware und auch so gibt es noch einiges zu tun im Geschäft.“ Bis dahin versucht man vor allem das Wintergeschäft aufrechtzuerhalten. „Im Frühjahr und Sommer war das schwieriger, da war nach dem Lockdown kaum Kaufbereitschaft da“, berichtet Frau Galitz abschließend.

Von Knut Hagedorn