Logo, Regeln, Budget: Viele Neuigkeiten zum Oranienburger Bürgerhaushalt 2022

Mit einem neuen Logo startet die Stadt Oranienburg in die Vorschlagsphase für den Bürgerhaushalt 2022. In dem Logo sind das Oranienburger Schloss, die Havel und symbolisch eine Münze verankert. Aber am wichtigsten sind die Oranienburgerinnen und Oranienburger im Vordergrund, denn sie sind diejenigen, in deren Händen das Budget des Bürgerhaushalts liegt. Und das gilt ab diesem Jahr auch für Kinder und Jugendliche, die nicht nur Vorschläge einreichen können, sondern nun auch über die eingereichten Vorschläge abstimmen dürfen.

Budget an den Gesamthaushalt angepasst

Auch das Budget des Bürgerhaushaltes wurde nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach oben angepasst. In diesem Jahr stehen 111.000 Euro zur Verfügung. Das bedeutet auch, dass jeder einzelne Vorschlag bis zu 27.750 Euro kosten darf. Das jährliche Budget für den Bürgerhaushalt orientiert sich nun am Gesamthaushalt der Stadt Oranienburg, beträgt aber mindestens 100.000 Euro.

Auch in diesem Jahr können Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen oder Kostenreduktionen im Stadtgebiet eingereicht werden, über die im Oktober abgestimmt wird. Die Vorschläge dürfen sich wieder auf alle Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung beziehen. Einsendungen werden bis zum 15. Mai 2021 sowohl über ein Online-Formular auf der Website der Stadt als auch per Brief, Postkarte und E-Mail entgegengenommen.

Weitere Informationen zum Bürgerhaushalt finden Sie auf der Website: www.oranienburg.de/bürgerhaushalt

Von MAZonline