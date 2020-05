Lokal Shoppen: Plakate werben für Einkaufstouren in Oberhavel

Oranienburg

„Ich freue mich jeden Tag, endlich wieder auf der Arbeit sein zu können“, sprudelt es aus Kerstin Lambeck heraus. Seit sieben Jahren arbeitet die 51-jährige in der Modeboutique „Jolie 31“ in der Bernauer Straße 31 in Oranienburg. Die coronabedingte Zwangspause war für die Nassenheiderin eine Qual. „Zu Hause sitzen, das ist einfach nichts für mich“, sagt sie. Sie liebt den Kontakt zu ihren Kunden und das Gefühl, etwas zu tun zu haben. Seit der Wiedereröffnung vor wenigen Tagen laufe das Geschäft „gut, die Kunden sind nett und freundlich und man merkt den Leuten an, dass sie froh sind, endlich wieder mal rauszukommen“, findet sie. Viele Menschen hätten ihr bereits ein positives Feedback gegeben: „Die Leute kommen teilweise extra in unseren Laden, um hier etwas zu kaufen und uns damit zu unterstützen“, sagt sie. Gleich die erste Kundschaft nach der Wiedereröffnung besorgte der Einzelhandelsverkäuferin einen echten Gänsehautmoment: „Ein älteres Ehepaar, über 80 Jahre alt, betrat das Geschäft und sagte zu mir: „Jetzt sind sie endlich wieder da“, das hat mich sehr gerührt. Der Ehemann wollte unbedingt was kaufen, auch wenn seine Frau meinte, dass er eigentlich genügend Sachen habe“. Er habe seiner Frau geantwortet: „Heute gehe ich shoppen“, erzählt Kerstin Lambeck, sichtlich bewegt von der Begegnung und der Unterstützung, die ihr Geschäft trotz oder gerade wegen der schwierigen Zeit von den Kunden erhält.

Solidarität für Einzelhändler vor Ort ist groß

Eine Solidarität für die Einzelhändler in der Region hat auch die aus Oranienburg stammende Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU) ausgemacht. „Ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt“, sagte die 42-Jährige am Dienstag zum Auftakt der Aktion „Lokal einkaufen, damit unsere Stadt lebt“. Aufgerufen dazu hatte die Frauen Union und die Junge Union Oberhavel. „Vor drei Wochen haben wir überlegt, wie wir die Gewerbetreibenden hier in der Region direkt vor Ort unterstützen können, die durch die Coronakrise große Einbußen zu verzeichnen hatten“, erzählte Raphael Kraume. Der 22-jährige Jura-Student stammt aus Hohen Neuendorf. Gemeinsam mit dem 21-jährigen Max-Fabian Proschmann, ebenfalls aus Hohen Neuendorf, und mit Unterstützung von Nicole Walter-Mundt sowie der stellvertretenden Vorsitzenden der Frauen Union Oberhavel, Birgit Tornow-Wendland, brachten die beiden Jungpolitiker auf der Bernauer Straße insgesamt zehn eigens kreierte Doppelplakate an, die in den nächsten Wochen für lokale Shoppingtouren werben sollen. „Am Montagabend haben wir sie bereits in Birkenwerder und Hohen Neuendorf aufgehangen. Neben Oranienburg führen wir die Aktion auch in Glienicke durch“, berichteten sie. Ziel sei es, die Menschen in der Region zu sensibilisieren und dazu aufzurufen, in dieser Situation „zusammenzuhalten und einander zu helfen“.

Anzeige

Schöne Geste: Gemeinde Birkenwerder erlässt Gebühren für das Aufhängen der Plakate

Die Kosten für die Aktion – neben dem Druck der Plakate ist auch ein Verwaltungsakt für die Erlaubnis zum Aufhängen der Plakate notwendig – trägt unter anderem die Junge Union Oberhavel. Die Kosten seien von Stadt zu Stadt unterschiedlich, erklärten sie und hoben dabei hervor, dass „die Gemeinde Birkenwerder uns die Kosten für das Aufhängen aufgrund der besonderen Situation sogar erlassen hat“.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie In Oranienburg, Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Glienicke rufen in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Plakate dazu auf, die Gewerbetreibenden vor Ort zu unterstützen. „Lokal einkaufen, damit unsere Stadt lebt!“ lautet der Slogan, der auf Initiative der Jungen Union und der Frauen Union Oberhavel mit Unterstützung der Landtagsabgebordneten Nicole Walter-Mundt (CDU) am Dienstag rund um die Bernauer Straße in Oranienburg verteilt wurde.

In den nächsten Tagen sollen zahlreiche weitere der klassisch und schlicht gestalteten Plakate an Einzelhändler in den beteiligten Städten und Gemeinden verteilt werden. Aufgehangen wird demnächst auch eines im Schaufenster des Sportshops „Running Man“ in der Bernauer Straße 16 in Oranienburg. Shopbetreiber Steven Hintze berichtet von einer positiven Grundstimmung nach den ersten Tagen der Wiedereröffnung. „Wir haben großes Glück – bei uns läuft es fast wieder so wie vorher“, erzählt er. Das Angebot des Geschäfts im Sport- und Freizeitbereich treffe den Nerv der Menschen. „Die Leute wollen endlich wieder raus und Sport treiben. Das kommt uns natürlich entgegen“, sagt er. Aus diesem Grund „wollen wir uns auch nicht beklagen. Wir sind sehr froh und glücklich, wie es derzeit läuft. Was die Zukunft uns bringt, muss man allerdings sehen“, spielt er darauf an, dass der Verkauf im Team- und Wintersportbereich in diesem Jahr vermutlich erheblich einbrechen werde. Der 37-Jährige freut sich über treue Stamm-, aber auch neue Kunden. „Man hat schon das Gefühl, die Leute wollen gern regional unterstützen und hier einkaufen. Da findet jetzt schon ein bewussteres Denken statt“, hat er festgestellt. Vor allem Lauffreunde rennen bei „Running Man“ derzeit die Türen ein. „Ob jung oder alt, dick oder dünn – alle wollen laufen gehen“, hat Hinze festgestellt.

Lesen Sie dazu auch:

„Das MAZ-Corona-Newsblog für Oberhavel“

Von Nadine Bieneck