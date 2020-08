Eine sogenannte Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann aus Oranienburg an Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zeigt auf, welch riesige Summen in den vergangenen Jahren für die Kampfmittelbeseitigung in der Kreisstadt aufgebracht wurden „und auch in Zukunft nötig sind, um Oranienburg endlich bombenfrei zu machen“, so Lüttmann.