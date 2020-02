Lüttmann zufrieden mit Nachtragshaushalt: Mehr Geld für Feuerwehr, Polizei und Kinder

Potsdam/Oranienburg

Mehr Geld für Feuerwehr, Gedenkstätten, Krankenhäuser, Pflege, Radwege und Investitionen in die Kommunen. In der Sitzung des Landtags Brandenburg am Mittwoch wurde ein Rekord-Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 in Höhe von rund 441 Millionen Euro auf den Weg gebracht, der wichtige Investitionen in den Bereichen Soziales, Sicherheit, Personal und Infrastruktur beinhaltet. Der Nachtragsentwurf geht nun zur Beratung in die Fachausschüsse und soll im Mai beschlossen werden.

„Zuletzt beim Besuch der Feuerwehr Germendorf am Wochenende wurde mir wiederholt gesagt, wie nötig mehr Geld für Aus- und Weiterbildung von Feuerwehrmännern und -frauen ist“, sagt der Oranienburger Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD). „Mit dem Nachtragshaushalt kommen wir dieser wichtigen Forderung nach, stärken den Brand- und Katastrophenschutz und stellen diesen auch personell besser auf. Eine ganze Palette zentraler Schwerpunkte aus dem Koalitionsvertrag werden angepackt, was die gute Zusammenarbeit der Regierungsparteien deutlich macht. So wird es zum Beispiel im Kita-Bereich zum 1. August mehr Personal geben, der „Pakt für Pflege“ wird auf den Weg gebracht, der Radverkehr soll stärker gefördert werden. Zudem soll Brandenburg einen Seniorenbeauftragten bekommen und auch Investitionen in Krankenhäuser sind geplant. Besonders freut mich, dass auch die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mehr Geld erhalten soll und an der Hochschule der Polizei der Studiengang Kriminalistik eingeführt wird.“

Folgende Akzente setzt der Entwurf des Nachtragshaushaltes :

Brand- und Katastrophenschutz: Mehr Personal für dessen Landesschule – für die Finanzierung eines dauerhaften, zweiten Standorts in Wünsdorf sowie zur Schaffung von zehn neuen Personalstellen werden die Mittel der Landesschule und der technischen Einrichtung für den Brand- und Katastrophenschutz um 325 000 Euro erhöht.

Krankenhäuser: Die zur Verfügung gestellten Mittel werden um 10 Millionen Euro auf insgesamt 110 Millionen Euro aufgestockt.

Polizei-Hochschule in Oranienburg: Einführung des Master-Studiengangs Kriminalistik zur Spezialisierung und Vertiefung der polizeilichen Aus- und Weiterbildung.

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten: Erhöhung der Landesmittel um 180 000 Euro, um die Erinnerungsarbeit in den Gedenkstätten weiter zu stärken.

Landesseniorenbeauftragte/r: Die Belange von Senioren sollen auf Landesebene eine stärkere Beachtung durch Einführung einer/s Seniorenbeauftragten finden.

Kita-Personalschlüssel: Die Ausgaben für Kita-Betreuung sollen um 16 Millionen Euro auf mehr als 557 Millionen Euro steigen. Ab 1. August soll der Personalschlüssel für Drei- bis Sechsjährige von 1:11 auf 1:10 verbessert werden.

Radverkehr: Bereitstellung von 500 000 Euro zur Stärkung des Radverkehrs, seiner Verkehrsbedeutung und für Modellprojekte.

Pakt für Pflege: Die Pflegeoffensive des Landes soll fortgeführt und erste Maßnahmen des Pakts für Pflege, wie die Stärkung der Pflegestützpunkte, durchgeführt werden. Dafür sollen langfristig 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Von MAZonline